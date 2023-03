Le Collectif des leaders d’Agboville(COLA) a offert, le mercredi 08 mars 2023, Journée internationale des droits de la femme(JIDF), des pagnes à plusieurs femmes leaders de la ville.

JIDF 2023 à Agboville : Le COLA offre des pagnes à plusieurs femmes leaders

Du sous-préfet central du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, dame Séraphine Djê Adjo jusqu’à Mariam Coulibaly, présidente fondatrice de l’association les étoiles brillantes d’Agboville(AEBA) en passant par certaines cheffes de service et présidentes d’associations, ce sont au total 50 pagnes, qui ont été remis à ces braves femmes, au bureau pour les unes et au domicile pour d’autres. Et ce, en tant que modèles de réussite dans leurs différentes communautés. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maitre. « En cette journée dédiée à la femme, le COLA, qui regroupe plusieurs jeunes leaders, ne pouvait pas rester en marge de cette célébration. C’est pour cela que, nous avons choisi quelques femmes actives afin de les célébrer en fonction de nos moyens. Et à travers elles, nous pensons toucher toutes les autres femmes », a indiqué Koffi Kouakou Geoffroy, président du COLA. Et au président du quartier Sambrégnankro d’Agboville d’ajouter : « C’est une action de reconnaissance pour votre engagement dans le développement de notre localité tout en vous encourageant à poursuivre dans cette lancée ».

« Innovation technologiques et digitales : leviers pour l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d’Ivoire » est le thème de la JIDF 2023. C’est la commune de Yopougon à Abidjan, qui abritera, le jeudi 30 mars prochain, la célébration officielle en raison du fait que l’Organisation des Nations Unies (ONU) a invité tous les États à célébrer, cette année, l’événement à son siège à New York, à la date du 08 mars.

Réceptionnant ces dons, les heureuses élues de la première édition de remise de pagnes aux femmes, n’ont pas caché leur joie. « Chers jeunes, chers enfants, votre geste me va droit au cœur. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous le rende au centuple. Le 08 mars ne doit pas être une simple commémoration. Les femmes que nous sommes, devons apporter davantage à la société. La femme doit prendre sa place là où il faut en apportant chaque jour un plus afin qu’on ne regrette pas de nous avoir accordé ces droits-là. La femme peut mieux faire que les hommes partout où elle se trouve. Elle doit se surpasser parce que nous sommes déjà considérées comme des personnes vulnérables. (…) Je vous encourage dans cette noble initiative. Sachez que vous pouvez compter sur notre appui pour faire en sorte que, la jeunesse plus responsable », se sont-elles engagées.

En attendant son assemblée générale constitutive prévue en avril 2023, le Collectif des leaders d’Agboville se veut une plateforme de tous les leaders de jeunesse du département avec pour objectif : promouvoir la fraternité et le développement. Aussi, attend-t-il favoriser et améliorer l’employabilité et l’autonomisation des jeunes à travers des programmes de formation et de mentorat.

Tizié TO Bi

Correspondant régional