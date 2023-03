Violences contre migrants : Umaro se joue l’avocat de Kais Saied

Umaro Cissoco Embalo est-il le nouvel avocat de Kais Saied dans cette actualité brûlante de violences sur les migrants africains en Tunisie ? Après une visite en terre tunisienne, l'actuel président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a fait une sortie qui fait jaser.

Umaro Cissoco rencontre Kais Saied

Au moment où l’actualité africaine est fortement marquée par des violences menées contre les migrants africains en Tunisie, Umaro Cissoco Embalo a effectué un déplacement auprès de Kasi Saied.

"En tant que président de la CEDEAO, je rendis visite au président Kais Saied pour m'enquérir de la situation des Africains subsahariens en Tunisie. Evoquant la déformation de ses propos, il assura de croire aux valeurs africaines d'union, d'accueil et de respect et les préserver", a déclaré le président en exercice de la CEDEAO.

Le président bissau-guinéen est allé encore plus loin en faisant remarqué qu’il n’est pas possible que la Tunisie, "le pays de l’ancien président Habib Bourguiba puisse être un pays raciste". On est bien obligé de se demander de quoi parle Umaro Cissoco. En effet, plusieurs migrants africains ont été pris à partie à la suite d’un discours honteux de Kais Saied. Le président en exercice de la CEDEAO serait-il en train de nier cette réalité ?

Pour sa part, le chef d’État tunisien a rejeté les accusations qualifiant son pays de raciste. Il a indiqué que ces propos ont été interprètes de sorte à ne pas servir la Tunisie, mais plutôt à lui porter préjudice. "Nous disons à ceux qui veulent nuire à la Tunisie que vous vous êtes trompés ", a poursuivi le président tunisien.