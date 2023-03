Cocody: Une usine clandestine de reconditionnement de gaz, démantelée

La brigade de gendarmerie de Cocody a fait une surprenante découverte le mercredi 8 mars 2023. En collaboration avec la brigade de sécurité rurale, elle a démantelé une usine clandestine de reconditionnement de bouteilles de gaz butane située dans le quartier de Djorobité, a-t-on appris de sources sécuritaires.

Cocody : Les gendarmes frappent fort à Djorobité

Malgré la menace que représentent les pratiques illégales dans le commerce du gaz domestique, des individus s'adonnent au reconditionnement clandestin des bouteilles de gaz butane. Mercredi 8 mars 2023, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Cocody, appuyés des hommes de la brigade de sécurité rurale, ont mis la main sur des propriétaires d'une usine clandestine de reconditionnement de bouteilles de gaz butane à Djorobité.

La gendarmerie nationale informe que 12 individus ont été interpellés au cours de l'opération. Ils s'adonnaient impunément au transvasement de "bouteilles-à-bouteilles" dans des conditions de sécurité peu rassurantes. "Cette pratique frauduleuse, en plus de réduire les quantités revendues aux consommateurs, représente un risque sécuritaire accru pour les populations riveraines", indique la gendarmerie.

Par ailleurs, deux camions de livraison de gaz, un véhicule de type pick up, un tricycle et 2743 bouteilles de gaz ont été saisis par les éléments de la maréchaussée. Un important lot de stickers de diverses marques et d’entreprises opérant dans le domaine de la distribution de gaz-butane a aussi été découvert.