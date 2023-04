Forum des Femmes Entrepreneures (FOPAFE): Ce que Kandia Camara a dit aux femmes

Abidjan a abrité durant deux jours (du 30 et 31 mars), la 5ème édition du Forum Panafricain des Femmes Entrepreneures (FOPAFE). Cette rencontre annuelle avait pour marraine, la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.

Côte d’Ivoire-5ème édition du FOPAFE : La Ministre d’Etat Kandia Camara se dit prête à se mettre au service des femmes entrepreneurs

La 5ème édition du Forum Panafricain des Femmes Entrepreneures (FOPAFE), a mobilisé du 30 et 31 mars plusieurs organisations féminines à Sofitel hôtel ivoire d'Abidjan.

A l’appel de la présidente de la Fondation NEHEMA et commissaire général du FOPAFE, Ketsia Olangi, les femmes du vivriers de la Côte d’Ivoire, ont eu droit durant ces deux jours de cet événement pour la toute première fois sur les bords de la lagune Ebrié, à des conférences, des panels, des ateliers, des formations, une exposition d’innovation écologique, un dîner-gala et des rencontres B to B.

En effet, à la cérémonie d’ouverture officielle du FOPAFE le jeudi 30 mars, plusieurs personnalités ivoiriennes, de la République Démocratique du Congo (RDC) et de la Guinée-Bissau, ont rehaussé de leurs présences effectives comme Kandia Camara (Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora et marraine de la cérémonie), Suzi Carla Barbosa, (Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, du Développement international et des Communautés), Nassénéba Touré, (Ministre de la femme, la Famille et de l’enfant), de l’Ambassadeur de la RDC en Côte d’Ivoire, etc.

Dans son discours, la Ministre d’Etat, Kandia Camara, marraine de la 5ème édition du FOPAFE, a salué la participation massive des femmes venues de diverses associations féminines, des femmes entrepreneures et s’est félicitée de la réussite de cette rencontre en Côte d’Ivoire.

Elle n’a pas manqué d'encourager l’initiatrice de l’événement.

‘’C’est pour moi un grand honneur de me retrouver devant cette auguste assemblée pour l’ouverture de la 5ème édition du FOPAFE. Le mois de mars considéré communément comme le mois de la femme, il est bien de marquer le coup à travers cette activité qui met un point d’honneur sur l’autonomisation de la gente féminine. Je remercie Ketsia Olangi qui réussi à réunir les femmes de l’Afrique. Elle est un exemple, modèle et elle a un parcours inspirant. Tant qu’il y aura des femmes entreprenantes, tant qu’il y aura des femmes dévouées, tant qu’il y aura des femmes courageuses, tant qu’il y aura des femmes battantes, tant qu’il y aura des femmes qui osent prendre des initiatives, Kandia Camara sera toujours là pour les soutenir. Femmes entreprenantes et entrepreneurs, votre présence massive en provenance des quatre coins du continent est bien la preuve que les femmes ont décidé de prendre en main leur destin’’, dira-t-elle.

Par ailleurs, il y a eu plusieurs interventions par visioconférence d’autres personnalités de la RDC, de la Côte d’Ivoire, etc. Et la fin, des certificats et trophées ont été remis à des femmes.

Après la cérémonie d’ouverture, place a été faite, le vendredi 31 mars, aux différents panels et ateliers sur le thème global de la 5ème édition du FOPAFE qui est : ‘’Femmes entrepreneures face aux défis de la transition écologique’’.

Avec des panélistes ivoiriens et congolais, ils ont planché sur les trois panels dont les différents sous-thème sont : ‘’Charges Environnementale et Egalité du Genre, la question des

Changements de Comportements et des Habitudes de Consommation’’, ‘’Enjeux et Défis de l’Entrepreneuriat des Jeunes Femmes en milieu rural en Afrique, l'Agroéconomie ou l’Agriculture Biologique et la Permaculture’’ et ‘’Accélérer le Leadership des Femmes Entrepreneures dans l’Economie Verte’’. En plus, deux ateliers à l’endroit des femmes ont été organisés avec succès.

Malika Victoria