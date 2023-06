Municipales et régionales 2023: Vagondo Diomandé met en garde le corps préfectoral

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a donné des orientations et des consignes au corps préfectoral pour des élections apaisées. C’était au cours d’une séance de travail avec les préfets de région, le lundi 26 juin 2023 à Abidjan.

Élections locales apaisées : le ministre Vagondo Diomandé donne des consignes et des orientations au corps préfectoral

« La période à laquelle nous sommes est pré-électorale et nécessite qu’on se retrouve pour faire le point afin d’aborder dans de meilleures conditions, ces élections qui sont importantes pour notre pays. Les membres du corps préfectoral sont dans les dispositions pour apporter leur contribution à l’acteur principal qu’est la Commission Electorale Indépendante (CEI). L’image de la Côte d’Ivoire en dépend et nous devons rester le modèle dans la sous-région et chacun de nous doit y contribuer », a exhorté le ministre.

Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre des rencontres régulières ou ponctuelles entre le ministre de l’Intérieur et les préfets pour évaluer l’état du fonctionnement de l’ensemble des circonscriptions administratives. Elle a permis à Vagondo Diomandé de rappeler aux préfets ce qu’est leur rôle, conformément à la déontologie du corps préfectoral. Aussi, a-t-il invité les représentants de l'exécutif à la neutralité. « Aucun préfet ne doit être taxé de partisan ou adversaire de qui que ce soit », a-t-il fait observer.

Il faut rappeler que le 02 septembre prochain, le pays organisera les élections couplées des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. A moins de trois mois de ces joutes électorales, et face à certains agissements qui pourraient ternir l’image de la fonction préfectorale, le ministre a tenu à rencontrer ses collaborateurs afin d’anticiper et prévenir des manquements graves.

Source : CICG