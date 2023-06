Comment le Sahel tombe sous le contrôle des trafiquants de drogues

Selon un rapport de l'ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime), cité par Le Monde, le trafic de drogues s'intensifie au Sahel sous le contrôle de bandes armées. L'organisation précise que les marchés des drogues illicites se développent.

Trafic de drogue dans le Sahel : L'ONUDC tire la sonnette d'alarme

Le Rapport mondial sur les drogues 2023, rendu public le lundi 26 juin 2023, au Sahel, notamment en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, ce sont au total 13 kg de cocaïne qui ont été saisis par an entre 2015 et 2020. Entre 2021 et 2022, la quantité est passée de 35 kg à 863 kg.

Le Burkina Faso arrive en tête du classement des pays ayant connu les plus grossses saises avec 448 kg, suivi du Niger qui revendique 165 kg et le Mali où 215 Kg ont été saisis. Par ailleurs, le rapport fait savoir qu'il s'agit là "de la partie émergée de l'iceberg de flux bien plus importants non détectés".

A la lecture du rapport, il apparait que dans ces pays du Sahel, le trafic de trafic s'effectue sous le contrôle "des groupes criminels à but lucratif". Notons qu'en 2021, "la drogue la plus saisie au Sahel" était le cannabis pour une quantité de 36 tonnes, ajoute le rapport.