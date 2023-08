Togo : les symboles de la république désormais sur les couvertures cahiers

Le gouvernement togolais n'a cessé d’opérer des réformes dans l’enseignement scolaire. Après l’uniformisation des bâtiments et uniformes scolaires, vient à point les supports de cours. Ainsi , les supports de cours doivent également afficher les symboles de l’Etat.

La recommandation des ministres à propos de la réforme

En effet, trois ministres du gouvernement togolais ont signé la note circulaire préconisant d’imprimer les symboles de la République sur les couvertures des cahiers et supports de note. La note circulaire a été signée par le ministre des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’Artisanat Dodzi Kokoroko; le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedze et le ministre en charge des Droits de l’homme, de la Formation à la citoyenneté, des Relations avec les Institutions de la République , Christian Trimua.

Les couvertures scolaires seront désormais embellies des symboles d'État.

À cet effet, l'objectif de cette décision a été justifié par les ministres signataires. Ainsi, cette réforme consiste à « consolider le tissu social, de renforcer l’Etat de droit, de promouvoir la paix et le vivre-ensemble, déterminants pour un développement inclusif et une croissance partagée ».

À en croire les ministres, c'est une réforme qui consiste à imposer les valeurs du civisme et de la citoyenneté dans l’éducation. Car cela favorise « une meilleure appropriation des symboles et emblèmes de la République togolaise par les populations, notamment les jeunes ».

Par ailleurs, selon les recommandations des ministres, la réforme vise à « (...) favoriser la diffusion et faciliter l’apprentissage de symboles et emblèmes de la République, notamment en milieu scolaire, il est demandé à tous les éditeurs et imprimeurs, d’imprimer sur les couvertures des cahiers et supports de notes, le drapeau togolais, l’hymne national et la devise du Togo, conformément aux indications suivantes : deuxième page de couverture: les trois couplets de l’hymne national et la devise du Togo ; troisième page de couverture: la « Marche républicaine » et en filigrane, le drapeau togolais ».

En dépit, des consignes ont été données aux imprimeurs pour reproduire fidèlement les symboles.