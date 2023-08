Cameroun : Le diplomate français Christian Hué retrouvé mort à son domicile

Au Cameroun, le corps sans vie de Christian Hué, chef de chancellerie au consulat général de France à Douala, a été retrouvé à son domicile.

Cameroun : Christian Hué retrouvé mort à Douala

Dans un bref communiqué, l'ambassade de France au Cameroun a annoncé le décès de Christian Hué, chef de chancellerie au consulat général de France à Douala, capitale économique camerounaise. La représentation diplomatique dit avoir « appris avec une profonde émotion » cette « disparition brutale ».

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de cet événement tragique. Elle est conduite conjointement par les policiers camerounais et leurs homologues français, en service à l'ambassade de France.

Au domicile du défunt, les premières constatations dans la résidence où le corps a été découvert suspendu à une corde, laissent penser à un suicide. Côté enquêteurs, on précise qu'aucune hypothèse n'est exclue.

Au sein de l'opinion au Cameroun, l'affaire fait grand bruit. On apprend que le diplomate français faisait l'objet de chantage depuis plusieurs semaines. Et pour cause, Christian Hué serait impliqué dans un scandale de délivrance de plusieurs centaines de visas d'entrée en France.