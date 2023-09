Gabon : Brice Oligui Nguema nomme Missambo et Ndongou à la tête du Sénat et à l’Assemblée

Au Gabon, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de la Transition sont désormais connus. Le président de la Transition, le général Brice Oligui Nguema a pris lundi 11 septembre 2023, un décret portant nomination des dirigeants de ces deux chambres du Parlement.

Gabon : Brice Oligui Nguema dévoile les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de la Transition

Le Sénat et l’Assemblée nationale de la Transition seront présidés respectivement par Paulette Missambo et Jean-François Ndongou. Dans le communiqué lu à la télévision publique par le Comité pour la transition et la restauration des institutions - CTRI du 11 septembre, chacune des deux chambres aura quatre vice-présidents.

La présidente de l'Union Nationale qui a pris les rênes du Sénat va être accompagnée dans ses nouvelles fonctions par un bureau mixte, composé de militaires et de civils. Ainsi, Luc Oyoubi, premier secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais (PDG), qui a pris la tête de la formation politique après que son président Steeve Nzegho Dieko soit assigné en résidence surveillée depuis le coup d’État du 30 août qui a renversé Ali Bongo Ondimba ; va occuper le poste du premier vice-président du Sénat. Le poste de deuxième vice-président est confié à un militaire. Il s’agit du général Jean Ekoua, ex-commandant en chef de la gendarmerie nationale.

Opposante au régime déchu de Ali Bongo Ondimba, Paulette Missambo aura également l’activiste Marc Ona comme 3e vice-président. Ce sera une première pour ce dernier d'occuper une fonction officielle au haut sommet de l’État. Tout comme l'activiste, le pasteur Georges Bruno Ngoussi est promu 4e vice-président et fera ses premiers pas au haut sommet de l'Etat.

De l'autre côté, le poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale de transition est attribué à l’opposant François Ndong Obiang de la plateforme alternance 2023. Il est suivi de l’Amiral Gabriel Mali Ondjoua. Au poste 3e vice-président, on a Florentin Moussavou. Et enfin l’activiste Geoffroy Foubloula Lebika Makosso est nommé 4e vice-président.

À noter que comme indiqué dans la charte de la Transition en république gabonaise, la présidente du Sénat ainsi que le président de l'Assemblée nationale ne pourront se présenter à l’élection présidentielle qui sera organisée à la fin de la Transition. Il est de même pour les membres du gouvernement.

Le Sénat sera composé de 50 membres tous âgés d'au moins 50 ans. Et l'Assemblée nationale sera constituée de 70 membres. Que ce soit au niveau du Sénat qu'à l'Assemblée nationale, tous les membres seront nommés par le patron du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le général Brice Clotaire Oligui Nguema.