​Faure Gnassingbé lutte contre l'érosion côtière au Togo

Dans le but de lutter contre l'érosion côtière au Togo, le gouvernement reçoit un nouveau financement. Il s'agit de la signature de convention de crédit portant sur la réalisation d’infrastructures de protection côtière sur la section du littoral. C'est une réalisation qui s’étend sur 7 kilomètres de Gbodjomé à Agbodrafo. Elle est intervenue, entre le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, l’ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau et la directrice de l’Agence française de développement au Togo, Zolika Bouabdallah.

Lutte contre l'érosion côtière au Togo : le gouvernement reçoit un financement

Les travaux de protection de la côte togolaise contre l’érosion marine démarreront bientôt. Le gouvernement du Togo a reçu près de 23 milliards F CFA soit environ 35 millions d’euros pour les travaux de protection de la côte. C'est un prêt qui est décaissé en faveur du tronçon Gbodjomé - Agbodrafo qui a une distance de plus de de 7 km de longueur dans la préfecture des Lacs.

En effet, ce programme est le fruit de la détermination du gouvernement dans le développement de la nation. Il permettra de contribuer à la résilience des écosystèmes côtiers togolais et des communautés qui en dépendent par la mise en place d’une gestion intégrée et durable des zones situées entre Aného et Gbodjomé.

Par ailleurs, il faut retenir que des investissements physiques et sociaux sont prévus. De la même manière, la mise en œuvre des perspectives basées sur la nature avec l’appui des structures de concertation locale et le financement d’activités génératrices de revenus au profit des communautés a été spécifiée. Il faut souligner que la Banque mondiale et d'autres partenaires sont les bailleurs de fonds pour le démarrage des travaux de protection à la côte.