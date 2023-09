Concours reine des Sciences au Togo : les lauréats récompensés

Les lauréats de la deuxième édition du concours d'excellence «Reine des Sciences et Technologies» ont été récompensés. En effet , le concours reine des sciences et technologies est une initiative portée par la Fondation Asaal. Une compétition scientifique réservée uniquement aux jeunes filles togolaises. L'objectif de cette initiative d'encourager l'intérêt des jeunes filles à avoir un engouement pour les matières scientifiques.

Les lauréats du concours d'excellence «Reine des Sciences et Technologies» encouragés

Le concours «Reine des Sciences et Technologies» a connu son épilogue avec une soirée prestigieuse à l’hôtel 2 février de Lomé. C'est une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités de renom, à l’instar de l’ancien footballeur camerounais, Samuel Eto’o. Ils sont près de 200 candidates à inscrites pour le compte de la deuxième édition du concours d'excellence «Reine des Sciences et Technologies» au Togo.

Ainsi, à l'issue des présentations et autres, 86 personnes ont été sélectionnées et une quinzaine ont été retenues pour la grande finale. Ces gagnantes ont montré leur détermination pour décrocher le titre de “Reine des Sciences et Technologies” 2023.

Pour rappel, les candidates ont planché dans plusieurs matières ( SVT, physiques, mathématiques anglais et culture générale) pour cette compétition. À l'issue de ces différentes phases, Carla Adole Akossiwa Akpagana, âgée de 14 ans, a été couronnée Reine des Sciences et Technologies avec une moyenne de 18,07.

Par ailleurs, plusieurs gestes ont été faits à l'endroit de tous les gagnantes de la compétition. Entre autres, on peut noter des bourses d’études, des invitations de partenaires de la Fondation Asaal, et des certificats de participation.