Côte d’Ivoire : Après la gloire et le succès, DJ Congélateur retourne au village

La fin de carrière fulgurante de DJ Congélateur est-elle en train de prendre fin ? C’est la question que tout le monde se pose actuellement. Pour cause, on apprend que l’artiste est retourné au village après avoir fait vibrer le public abidjanais et parisien.

DJ Congélateur retrouve son village après une ascension

L’artiste DJ Congélateur s’est fait connaître par le public ivoirien par son chanson ‘’Ya caillou dans ton zoreille". Ce titre a permis au jeune chanteur venu de Bodokro de se faire une place dans le showbiz ivoirien et de rejoindre la capitale économique de Côte d’Ivoire. Sur les bords de la lagune Ebrié, accompagné de son manager Manadja Confirmé, les médias lui ont ouvert grand les portes pour de nombreuses émissions.

Le chanteur Baoulé a commencé à attirer des gens vers lui. Ces personnes ont vu en DJ Congélateur quelqu’un qui a un aura et sur qui ils peuvent profiter. Des promoteurs de spectacles en Côte d’Ivoire et en France se sont intéressés à son talent. Les portes de l’hexagone se sont ouvertes pour lui grâce à la structure Nama Bouaké Production où il s’est produit en France et dans d’autres pays européens. Rentré au pays après un mois, DJ Congélateur se retrouve aux mains d’un de ses bienfaiteurs du nom de Bilal le libanais qui a réclamé une grosse somme.

Après des soins administrés au chanteur de 26 ans, c’est avec désolation et tristesse qu’on apprend avec des publications sur les réseaux sociaux le lundi 11 septembre qu’il est retourné au village auprès de sa maman. ‘’Les émissaires de Monsieur Bilal confient toutes les affaires personnelles (compte bancaire, argent, bilans d'examens médicaux et autres paperasses) de DJ Congélateur à sa sœur aînée et reprennent le chemin d'Abidjan. DJ Congélateur a donc tout naturellement passé sa première nuit hier (NDLR : dimanche 10 septembre) dans son village’’, lit-on sur la plateforme ivoire culture.

Selon la femme de culture, Corine Hazoumé aujourd’hui épouse Moreau, dans un post ce mardi 12 septembre, elle fait savoir que des oiseaux de mauvais augure ont fini par éteindre la lumière de Daïconge. Après avoir essoré tout son jus, ils se sont tous désengagés, se rejetant la faute les uns et les autres, ils l’ont ramené à son point de départ.