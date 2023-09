Togo : la guerre contre le tabagisme, une priorité du gouvernement

Pour le bien-être de la population, les autorités se sont engagées dans une lutte farouche contre le tabagisme au Togo. Une initiative soutenue par la ratification de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac en 2005, le vote et la promulgation de la loi relative à la production, la commercialisation et la consommation des cigarettes et autres produits du tabac.

Faure Gnassingbé engagé dans la lutte contre le tabagisme au Togo

Devenir désormais une priorité de l'État togolais, la lutte contre le tabagisme repose sur des milliers solides. Un appui du comité national de lutte contre le tabac, a été désigné pour coordonner les différents efforts de prévention et de protection.

En effet, le gouvernement a instauré également un programme national des addictions aux produits psychoactifs. Ceci, pour améliorer la prise en charge des personnes souffrant de dépendance. Plusieurs soutiens s'offrent à la population grâce à des psychologues, des assistants sociaux et autres responsables du domaine.

À cet effet, la vente et la consommation du tabac et de ses produits dérivés, y compris la chicha, dans les milieux publics, dans les lieux de travail, dans les moyens de transport en commun au Togo, sont proscrites et rigoureusement punies par les articles 865 et suivants du nouveau Code pénal.

En outre, pour que la population soit au même titre d'information, l'État togolais a augmenté ses efforts dans les campagnes préventives et de sensibilisation. Ces campagnes sont destinées à une catégorie de personnes précisément les jeunes générations. En avril 2023, une disposition d'assistance en ligne a été mise en place. C'est la Croix Bleue dénommée « Allô Croix Bleue ».

À travers les différentes statistiques, plus de 08 millions de personnes meurent du tabac chaque année dans le monde. Le Togo enregistre un taux de 10,9 % de consommateurs de tabac chez les hommes et moins de 1 % chez les femmes. Cependant, l'objectif du gouvernement est d'éliminer une fois de bon la consommation du tabac à l'endroit de la population.