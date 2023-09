Togo-ONU : Faure Gnassingbé milite pour une stabilité dans le pays

Dans le but de renforcer la coopération et prôner pour la stabilité et la paix au Togo, le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, a reçu le 14 septembre 2023 à Lomé, Leonardo Santos Simão, nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, chef du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel (UNOWAS).

Faure Gnassingbé à propos de la stabilité de la nation togolaise

En effet, plusieurs sujets ont fait l'objet des points inscrits à l'ordre du jour. Parmi ceux-ci, on peut noter le renforcement de la coopération sous-régionale, en vue de relever les défis émergents précisément la lutte farouche contre le terrorisme.

Pour rappel, Leonardo Santos Simão a été nommé à son poste le 2 mai 2023, par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Cette audience s'inscrit dans le cadre de la tournée régionale de familiarisation à la suite de la prise de fonction de Leonardo Santos Simão. Il a séjourné à Lomé pour prendre connaissance de la vision du chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé, sur les mesures sécuritaires et humanitaires afin de mieux renforcer l’engagement de l’UNOWAS. C'est une initiative pour assurer la meilleure coordination des efforts des nations afin de consolider la paix et la stabilité.

À en croire Leonardo Santos Simão, « le président de la République a partagé avec moi sa vision des défis dans la région ainsi que les succès enregistrés. Il a surtout insisté sur la nécessité de travailler ensemble pour la consolidation de la paix et la stabilité, la lutte contre le terrorisme et le changement climatique », a t-il avoué.

Par ailleurs, il faut souligner que le président, bien avant la visite du Leonardo Santos Simão, fait une lutte acharnée contre toute forme de terrorisme dans le pays.