Togo : le gouvernement renforce la gestion des établissements scolaires

Le gouvernement togolais renforce désormais sa capacité dans l'amélioration de la gestion des établissements scolaires et de l'encadrement pédagogique. Ainsi, 24 pick-up neufs ont été offerts au ministère de l'éducation pour le développement du système éducatif.

24 véhicules pick-up double cabines en faveur des services pédagogiques dans les établissements scolaires

En effet, le doyen de l’Inspection générale de l’éducation, Nouwossan Komlan a reçu, des mains du Directeur de cabinet, Piyabalo Nabede, représentant le Ministre Dodzi Komla Kokoroko 24 véhicules de type Pick-Up double cabines en faveur des services techniques et des inspections de l'enseignement.

Ce don a été fait au ministère des enseignements primaire, secondaire et technique. C'est une initiative financée par la Banque Mondiale à travers le Projet d'Amélioration de la Qualité et de l’Equité de l’Education de Base. En réalité, ces véhicules vont permettre d'assurer la coordination du monde éducatif. Aussi, la bonne gestion et amélioration des activités pédagogiques.

Par ailleurs, cette action dans le cadre du bon déroulement des activités dans le monde éducatif est saluée par les autorités à divers niveaux. En dépit, il faut noter que le gouvernement de Faure Gnassingbé s'engage énormément pour le développement de la nation togolaise.