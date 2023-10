Nigeria : Un violent incendie fait plusieurs morts dans l'État de Rivers

Dans l'État de Rivers au Nigéria, un incendie s'est déclenché dans la nuit du dimanche à lundi 02 octobre dans un site contrebandier de raffinage de pétrole faisant une trentaine de morts.

Nigéria : Un violent incendie fait plusieurs dans l'État de Rivers

C'est à Ibaa, dans le gouvernement local d'Emohua qu'un site de contrebande de et de raffinage de pétrole prend subitement feu coûtant ainsi la vie à trentaine de personnes. Selon les informations relayées par des médias nigérians, « plus de 40 personnes se trouvaient sur le site. Elles étaient en train de ramasser et d’ensacher du pétrole brut lorsqu'un endroit d'à côté a pris feu. L’incendie provenait d’un site de raffinerie proche de l’endroit où ils ensachaient le pétrole brut », rapporte un témoin cité par The Guardian.

Une dizaine d'individus ont été gravement brûlés dans la fosse. « Une trentaine de personnes sont mortes sur place et une quinzaine ont été transportées d’urgence à l’hôpital. J’ai entendu dire que trois d’entre elles étaient mortes alors qu’elles étaient transportées à Ihôpital », précise un témoin.

Le Nigéria, une des grosses industries de pétrole de la sous-région, reste sous la menace perpétuelle d'incendies meurtriers chaque année.