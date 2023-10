Togo : le gouvernement renforce l'économie numérique dans l’UEMOA

Dans le but de renforcer l'économie numérique de ses pays membres, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a récemment pris des mesures cruciales. Ainsi, ces différentes mesures s'acenturent sur plusieurs points dont l’adoption d’une directive qui établit des principes et des conditions pour encourager l’adoption rapide des technologies numériques par les États membres.

Monde digital : le Togo vise à augmenter sa contribution du numérique à 10 % de son PIB

En effet, cette initiative vise à promouvoir l’utilisation du numérique dans les 12 à 18 mois à venir au sein des pays membres. Ensuite, un Comité des régulateurs nationaux du numérique sera mis en place par l'UEMOA pour rassembler les autorités de régulation du secteur numérique des pays membres. Une action qui a pour objectif de favoriser la coopération entre les autorités de régulation pour améliorer la gouvernance dans le secteur de l’économie numérique.

En outre, le Togo est engagé dans le développement de l'économie numérique. Pour ce faire, le gouvernement a révisé sa loi sur les transactions électroniques et mis en place des structures comme l’Agence nationale de la cybersécurité (Ancy).

De la même manière, le gouvernement togolais a reçu récemment un câble internet sous-marin de Google Equiano, le premier en Afrique de l’Ouest pour renforcer sa connectivité. Par ailleurs, il urge de notifier que le Togo vise à augmenter sa contribution du numérique à 10 % de son PIB.