Togo: la capitale accueille l’Africa SME Champions Forum

Lomé, brille avec une visibilité incontournable au cours de l'accueil de l’Africa SME Champions Forum le jeudi 05 octobre 2023. Un évènement tant attendu par le gouvernement pour les petites et moyennes entreprises (PME) africaines, l’Africa SME Champions Forum est arrivé à terme.

En effet, l’Africa SME Champions Forum est une cérémonie annuelle mise en place depuis les années 2014 pour assurer l’accompagnement et la croissance des PME africaines qui constituent les véritables moteurs de l’économie du peuple. Sous le thème « la consolidation de la croissance des PME», ce thème a été décortiqué par les différentes autorités ainsi présentes au cours de ce grand forum. Ainsi, les différents travaux ont été officiellement lancés par la Première ministre, Victoire Dogbé.

À cet effet, il faut noter d'ici deux ans, plus d’une centaine d’experts, parmi lesquels des décideurs politiques, des responsables d’institutions financières, des dirigeants et des promoteurs d’entreprises, se rassembleront pour relever le défi du financement et de la croissance des PME africaines.

En plus, plusieurs personnalités de différents domaines auront l'occasion de participer activement à des panels, des. Master-classes et des rencontres interactives aux côtés des membres du gouvernement togolais. Ceci, pour soutenir la croissance des PME avec des idées innovantes.

À en croire la première ministre, il faut surmonter le « plafond de verre » qui limite la croissance des PME. De la même manière, la ministre a invité les différents acteurs à repenser l’écosystème entourant les PME pour les aider à atteindre au niveau appréciable. « (...) nous avons le potentiel pour faire mieux, sinon mieux encore. Tant que nous ne travaillerons pas ensemble, nos conférences et rencontres ne seront que des lieux de discussion où nous ne ferons que du bruit », a souligné la ministre Victoire Dogbé.