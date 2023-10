Le Togo et l’Arabie Saoudite consolident leur lien diplomatique

Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé milite de jour au lendemain pour le développement de sa nation. Ainsi, à la recherche des partenaires d'affaires pour augmenter l'économie du pays, le Togo en collaboration avec nombreux pays voisins, renforce encore sa coopération avec l’Arabie Saoudite dans la transformation et la modernisation.

Arabie Saoudite s'engage pour un développement durable au Togo

En effet, le 11 octobre 2023, le Président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a reçu le ministre d’État aux Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, l’Envoyé spécial Adel Bin Ahmed Al-Jubeir. Une rencontre qui a été marquée par des échanges fructueux sur la collaboration entre les deux pays. À l'occasion, le Président Faure Gnassingbé à de la part du Roi d’Arabie Saoudite et du Prince héritier, une note de félicitations sur la collaboration avec entre les deux pays. À cet effet, les liens coopératifs entre le Togo et l’Arabie Saoudite s'éteint sur plusieurs secteurs notamment l’agriculture, l’économie, l’énergie et les échanges commerciaux.

Toutefois, l’Arabie Saoudite s'engage et réaffirme son soutien dans le développement des infrastructures togolaises. Il participera à l'amélioration des infrastructures routières, au développement du secteur hydraulique, à l'aménagement des terres agricoles et à financer l’expansion du réseau de transmission et de distribution d’électricité au Togo.