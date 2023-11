9 morts et 6 blessés dans la tentative d'évasion de Dadis Camara et cie de la prison de Conakry

On en sait un peu plus sur le premier point sur l'attaque de la prison de Conakry qui a eu lieu dans la nuit du 03 au 04 Novembre 2023 dernier. Le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry, a dressé le bilan provisoire des événements qui ont conduit a l'évasion manquée de l'ex-chef d'Etat Dadis Camara et ses coaccusés de la prison.

Le bilan provisoire de l'attaque de la prison de Conakry pour l'évasion de Dadis Camara et cie

« C’est pourquoi, j’ai instruit au Procureur Militaire du Tribunal de première instance permanent de Conakry de saisir la Direction Centrale des Investigations Judiciaires (DCIJ) de procéder à des enquêtes supplémentaires et d’engager l’action publique contre Capitaine Moussa Dadis CAMARA, Colonel Moussa Thiegboro CAMARA, Colonel Blaise GOMOU, Colonel Claude PIVI et autres pour des faits d’assassinat commis sur les agents des forces de défense et de sécurité dans l’exercice de leur fonction régalienne, homicide involontaire, abandon de poste, violation de consignes et complicité », a précisé le procureur général Yamoussa Conté avant d'exprimer sa compassion au proche des victimes, puis de rassurer l'opinion publique que toute la lumière sera faite dans cette affaire.





COMMUNIQUE DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CONAKRY

N° 109PG/CA/C/2023

Le Procureur Général près la Cour d'appel de Conakry, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale, que dans le cadre des évènements survenus à la Maison Centrale de Conakry au cours de la nuit du 03 au 04 Novembre 2023, le bilan provisoire remonté par les Parquets d'instance compétents, les structures sanitaires et les services d'enquête est établi comme suit :

six (06) blessés par armes à feu, hospitalisés au CHU de Donka dans les services de Traumatologie et chirurgie viscérale ;

Deux (02) dépôts de corps à la morgue du CHU de Donka de victimes à bord d'une ambulance au niveau du pont 8 Novembre;

Trois (03) dépôts de corps à la morgue de l'hôpital régional de Conakry (Enta-Nord), de personnes non identifiées parmi les assaillants au cours des échanges de tirs avec les forces de défense et de sécurité dans leur fuite au quartier Samatran ;

Quatre (04) corps de victimes parmi les forces de défense et de sécurité ont été déposés à la morgue du CHU Ignace DEEN;

Outre ce bilan provisoire, plusieurs engins roulants, des armes de guerre et grenade ont été saisis en lien avec les faits d'assassinat et complicité.

Egalement, du point de vue sécuritaire, les indices graves des faits d'abandon de poste, violation de consignes sont à retenir.

C'est pourquoi, j'ai instruit au Procureur Militaire du Tribunal de première instance permanent de Conakry de saisir la Direction Centrale des Investigations Judiciaires (DCIJ) de procéder à des enquêtes supplémentaires et d'engager l'action publique contre Capitaine Moussa Dadis CAMARA, Colonel Moussa Thiegboro CAMARA, Colonel Blaise GOMOU, Colonel Claude PIVI et autres pour des faits d'assassinat commis sur les agents des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur fonction régalienne, homicide involontaire, abandon de poste, violation de consignes et complicité.

Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 208, 216, 19 et 20 du code pénal, 190 et 264 du code de justice militaire.

Tout en présentant ma compassion au proche des victimes, je rassure l'opinion publique que toute la lumière sera faite dans cette affaire.

Fait au Parquet Général

Conakry le 06 Novembre 2023

LE PROCUREUR GENERAL





YAMOUSSA CONTE