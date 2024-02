Après la levée des sanctions imposées au Niger par la CEDEAO, le Ministre béninois des Affaires étrangères a donné une idée sur la prochaine mission du Bénin au sein de la Communauté. Face à la presse locale, Olushegun Adjadi Bakari a indiqué que le Bénin agira pour le maintien du Mali, du Burkina Faso et du Niger au sein de la CEDEAO.

Le Bénin prône l’unité au sein de la CEDEAO

Le départ annoncé des trois pays de l’AES de la CEDEAO est une patate chaude qu’il faut gérer avec délicatesse. Les autorités sont d’ailleurs dans cette logique. Même si la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement exige le respect du préavis d’un an, elle est consciente qu’il faut convaincre le Mali, le Burkina Faso et le Niger d’abonner leur projet. Le Bénin s’inscrit également dans cette logique.

Pour le patron de la diplomatie béninoise, « les peuples du Niger, du Mali et du Burkina-Faso continuent de faire partie de notre famille (CEDEAO) ». « La famille doit rester unie. Les Chefs d’État travaillent pour que les peuples restent ensemble pour leur bien-être », a ajouté Olushegun Adjadi Bakari.

Au-delà du discours, le Bénin s’engage à mener des actions concrètes pour la préservation de l’union au sein de la CEDEAO. « Nous allons tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos frères du Niger, du Mali et du Burkina Faso restent au sein de notre famille« , a déclaré le Ministre des Affaires étrangères.

Il a par ailleurs noté que la levée des sanctions a été très appréciée au sein des populations.