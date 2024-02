Le gouvernement du Burkina Faso a réitéré son engagement en faveur de la santé publique en rappelant l’interdiction totale de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des boissons énergisantes, alcoolisées et à substances dopantes sur l’ensemble du territoire. Cette mesure, inscrite dans un arrêté interministériel, vise à protéger la population contre les risques associés à la consommation de ces produits.

Burkina Faso : l’Etat réitère l’interdiction des boissons énergisantes

L’annonce, faite par le Ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté interministériel n°2023-00439/MDICAPME/MSUP/MEEA/MATDS/MEFP du 25 octobre 2023. Cette réglementation vise à contrôler étroitement la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des boissons énergisantes, qu’elles soient alcoolisées ou non, ainsi que des boissons énergétiques contenant des substances dopantes.

PUBLICITÉ

Les commerçants sont appelés à se conformer immédiatement à ces directives, notamment en déclarant sans délai les stocks de boissons énergisantes et énergétiques visées par l’interdiction. Pour ceux disposant de stocks de boissons énergisantes non alcoolisées et sans substances dopantes, un délai de trois mois est accordé pour écouler ces produits conformément à la réglementation en vigueur.

Le Ministre a également lancé un appel aux producteurs, importateurs et commerçants concernés pour qu’ils respectent scrupuleusement la réglementation en place. Tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par la loi.

Cette initiative gouvernementale vise à protéger la santé des citoyens burkinabés en limitant l’accès aux boissons énergisantes, dont la consommation excessive peut avoir des conséquences néfastes sur la santé.