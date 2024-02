La FESCI a échangé avec le ministre-gouverneur Cissé Bacongo à propos de la destruction du Collège Cha Hélène dans la commune de Yopougon.

Rencontre entre la FESCI et Cissé Bacongo pour sauver les élèves du Collège Cha Hélène

La démolition du Collège Cha Hélène situé à Yopougon Gesco était au centre d’une rencontre entre la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire et Ibrahim Cissé Bacongo. Le secrétaire général de la FESCI Kambou Sié et le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan ont échangé le lundi 26 février 2024.

Il était question pour les deux parties de trouver une solution à la situation qui frappe les élèves du Collège Cha Hélène après la destruction de leur établissement. Kambou Sié a rappelé que l’ancien maire de la commune de Koumassi a salué la démarche de la FESCI.

Par ailleurs, la fédération estudiantine a fait deux propositions au ministre-gouverneur. Il s’agit notamment de la construction de bâtiments préfabriqués pour les cours restant, dans un espace proche de l’établissement Cha Hélène afin de faciliter le déplacement des élections et de la reconnaissance d’une école dans les environs pour accueillir tous les élèves.

Pour sa part, Cissé Bacongo a souhait impliquer Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, dans le souci de favoriser la mise en œuvre des solutions. De son côté, la première responsable de l’éducation en Côte d’Ivoire a assuré que des mesures ont déjà été prises à ce sujet.

Toutefois, une délégation de la FESCI s’étant rendue sur le terrain a constaté que les solution de la ministre Mariatou Koné et du fondateur de l’établissement ne garantissent pas une formation de qualité ni un environnement propice pour nous les élèves, car ceux-ci sont obligés de suivi les cours du lundi au samedi de 7 heures à 18 heures avec un effectif pléthorique.

Ainsi, la FESCI attire l’attention de l’opinion nationale et internationale sur le non-respect du droits à ’éducation pour tous.