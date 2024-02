À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a livré un message.

Journée internationale de la langue maternelle : Mariatou Koné dresse le bilan des actions

Pour Mariatou Koné, la Journée internationale de la langue maternelle es une opportunité de rappeler les actions significatives en faveur de la promotion des langues maternelles.

La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation est revenue sur la création du Projet école intégrée (PEI), notamment 37 écoles avec l’utilisation de 10 langues nationales (Abidji, Agni, Akyé, Baoulé, Bété, Sénoufo, Dioula ou Malinké, Koulango, Toura, Yacouba et Bété) représentatives des quatre aires linguistiques de la Côte d’Ivoire.

Elle a rappelé qu’en avril 2015, la Côte d’Ivoire a adhéré à l’Initiative École et langues nationales en Afrique (Elan Afrique) de la Francophonie avec onze autres pays africains, à savoir Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Guinée, Madagascar,Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal et Togo).



Par ailleurs, Mariatou Koné n’a pas manqué de faire également mention de la tenue du symposium sur l’enseignement bilingue en Côte d’Ivoire, le 25 avril 2022 à Abidjan, conjointement avec le Bureau international d’éducation (BIE) de l’UNESCO, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Conférence des ministres de l’éducation des États et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN) portant sur le thème : « Améliorer la qualité de l’éducation par l’enseignement bilingue : État des lieux et actions pour l’avenir ».