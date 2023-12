Deux individus spécialisés dans l’agression ciblant les taxis Yango sont aux mains de la police. Ils ont été pris dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2023 par la Brigade de recherche et d’intervention nord de Yopougon.

Fait divers : La police interpelle deux agresseurs de chauffeurs Yango

Selon une source policière, deux bandits spécialisés dans l’agression de taxis Yango ne pourront plus troubler la quiétude des honnêtes citoyens. En effet, la police a reçu plusieurs plaintes au sujet d’attaques de véhicules Yango et de commerces dans la commune de Yopougon.

Les agents de la Brigade de recherche et d’intervention Nord de Yopougon ont entrepris des opérations afin de mettre la main sur les auteurs de ces attaques. Les actions de la police se sont montrées fructueuses dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2023. En effet, ce jour-là, deux équipages de la BRI Nord Yopougon ont interpellé les nommés DYA et SGS, tous deux âgés de 23 ans, de redoutables bandits.

Les deux individus n’ont pas fait de difficulté pour reconnaitre les faits qui leur sont reprochés. Ils ont avoué avoir attaqué des véhicules Yango et cambriolé des commerces et des domiciles à Cocody et Yopougon. Le troisième membre du gang est activement recherché.