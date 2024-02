La Commission de la CEDEAO lance une réunion consultative régionale à Abuja pour la création d’un Conseil économique, social et culturel en Afrique de l’Ouest (ECOSOCC-WA), dans le but de renforcer l’engagement de la société civile et l’inclusion des citoyens dans la gouvernance régionale.

La CEDEAO veut créer un Conseil économique, social et culturel

La Commission de la CEDEAO est en passe de créer un Conseil économique, social et culturel pour l’Afrique de l’Ouest (ECOSOCC-WA). En réunion de deux jours à Abuja, l’organisation sous-régionale vise à réunir les organisations de la société civile de la région afin de renforcer leur engagement et leur participation dans la gouvernance régionale.

Dans son discours liminaire, le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de la CEDEAO, le Dr Abdel-Fatau Musah, a souligné l’importance de revitaliser les engagements de la CEDEAO envers la société civile dans un contexte marqué par des défis existentiels, notamment le retrait de trois États membres de l’organisation. Il a exprimé son optimisme quant à la capacité d’un ECOSOCC-WA à relever ces défis et à promouvoir une vision régionale cohérente.

La réunion a également été marquée par des interventions de représentants d’organisations partenaires telles que l‘Union Africaine (UA) et les Nations Unies, qui ont exprimé leur soutien à cette initiative et souligné son importance pour le renforcement de la démocratie et de la gouvernance participative en Afrique de l’Ouest.

Le consultant principal pour l’établissement du processus et ancien vice-président de la Commission de la CEDEAO, Toga Gayewea McIntosh, a présenté le cadre de l’ECOSOCC-WA ainsi que les leçons apprises, guidant ainsi les délibérations intensives sur les structures fondamentales, les besoins budgétaires, la composition et d’autres aspects clés du conseil.