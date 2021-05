Violences contre des nigériens à Abidjan: André Silver Konan accuse...

Une infox (fausse nouvelle) provoque des violences contre des Nigériens à Abidjan. Le journaliste André Silver Konan se prononce sur la situation.

Violences contre les nigériens: “Notre société perd progressivement son âme”

Des ressortissants nigériens ont été pris à partie par des manifestants ivoiriens, mercredi, dans plusieurs quartiers d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Selon les informations, tout est parti de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo faussement interprétée. On dénombre plusieurs blessés dont des cas graves mais également des dégâts matériels importants. Révolté contre une société ivoirienne en décrépitude avancée, le journaliste et écrivain ivoirien André Silver Konan qui s'insurge contre ces "violences inutiles", évoque des raisons sociétales et politiques.

Ci-dessous, l'analyse de l'ancien journaliste à Jeune Afrique

"Une société où des brouteurs sont chantés comme des héros par des artistes sérieux, où de la racaille se faisant passer pour des pasteurs deviennent les interlocuteurs privilégiés de ministres respectables, où ceux qui insultent, font des buzz et des clash stupides, sont les plus grosses stars du moment. C'est cette société que nous sommes en train de (dé)construire patiemment et qui préfère casser, frapper et piller, sur la base de fake news, venant d'ailleurs, au lieu de s'emparer de ses vrais problèmes, dans son pays.

Voici la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de (dé)construire. Patiemment, mais certainement. Depuis des années, nous disons que les valeurs et les principes de ce peuple sont en train de foutre le camp. Au pire, nous sommes copieusement insultés, au mieux, l'on nous traite de tous les noms. Les principes et les valeurs sont les seules choses qui vont sauver cette Nation. Tout se construira autour : éducation, éveil des consciences, professionnalisme, respect des autres et des institutions. Bref. Tout.

Il n'est pas encore tard

Construisons des ponts, mais construisons surtout des valeurs, je le répète depuis des années. Si vous ne me compreniez pas, je pense que ces violences inutiles qui ont visé des Nigériens supposés à Abobo d’abord, fief du RHDP, parti qui lutte contre la xénophobie (cette remarque n'est pas politique, elle doit nous permettre de mesurer l'ampleur du désastre intellectuel), puis ailleurs à Abidjan ; sur la base d’une vidéo faussement présentée comme des Ivoiriens torturés au Niger ; devrait vous permettre de mieux cerner mes alertes constantes depuis tout ce temps. Notre société perd progressivement son âme et cela me fait peur.

Comment nous en sortir ?

Deux choses. D’un : que chacun à son niveau, mène le combat d’éveil des consciences. Deux : que les dirigeants qui ont le pouvoir de la décision, prennent le leadership sur le sujet des valeurs et des principes. Dieu nous donne la bonne compréhension !

Andre Silver Konan"

Les violences contre nigeriens en Côte d'Ivoire ont fait au moins "10 blessés", des véhicules calcinés et plusieurs dégats materiels, selon la presse locale.

Les nigeriens en Côte d'Ivoire - Les nigeriens en Côte d'Ivoire