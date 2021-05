Remblayages des berges lagunaires d’Abidjan: Serey Doh met de l’ordre

Nommé depuis avril 2021, secrétaire d’état auprès du ministre des transports, chargé des affaires maritimes, Serey Doh Célestin, s’est aussitôt mis à la tâche.

Serey Doh Célestin : « L’autorisation de remblayage est délivrée par le Ministre chargé des Affaires Maritimes, après avis de la Commission interministérielle »

Un nouveau vent souffle aux Affaires maritimes depuis la nomination de Serey Doh Célestin, par ailleurs président du conseil régional du Guémon, en qualité de premier responsable. A l’occasion d’une visite effectuée dans ses services, le lundi 26 avril 2021 à Abidjan, le secrétaire d’État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, avait promis d’engager des réformes pour assainir le secteur maritime et portuaire.

« Nous avons déjà exposé sur les grands chantiers de notre département et ses priorités à exécuter d’ici à la fin de l’année, conformément aux indications et exigences du Premier Ministre, lors du séminaire gouvernemental qui s’est tenu du 21 au 23 avril dernier. Il s’agit, entre autres, des réformes pour assainir le secteur maritime et portuaire », a déclaré Célestin Serey Doh dont l’objectif est de répondre aux attentes des populations tel que souhaité dans la vision « Côte d’Ivoire solidaire ».

Dans le cadre de sa mission, le secrétaire d’état vient de mettre en garde les entreprises qui pratiquent de façon illicite et sans autorisation préalable le remblayage, les aménagements par endiguements, enrochement des rivages de la mer et des voies d’eaux intérieures. Dans un communiqué, le collaborateur du ministre Amadou Koné dénonce le fait que les berges lagunaires dans le District d’Abidjan fassent, de plus en plus, l’objet de remblayages anarchiques avec des impacts dommageables sur l’environnement et les populations riveraines.

Or, les opérations de cette nature, sont régies par le décret n° 2019-591 du 03 juillet 2019 relatif au remblayage, aux aménagements par endiguements, enrochement des rivages de la mer et des voies d’eaux intérieures. Ledit décret stipule que : • l’autorisation de remblayage est délivrée par le Ministre chargé des Affaires Maritimes, après avis de la Commission interministérielle chargée d’examiner les dossiers de demande d’autorisation ; • les opérations de remblayage ne doivent être réalisées à des fins économiques ; • les pièces ci-après doivent être jointes à la demande : • la copie du titre de propriété ou d’occupation de la parcelle dont le front maritime ou lagunaire doit faire l’objet de remblayage ; • un rapport d’étude d’impact environnemental et social ; • l’autorisation du Ministère chargé des Mines ; • un rapport d’enquête publique.

Le secrétaire d’état auprès du ministre des transports, chargé des affaires maritimes, Serey Doh Célestin invite instamment les opérateurs de ce secteur et les populations riveraines au respect scrupuleux des termes dudit décret. Il prévient que tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.