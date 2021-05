Grand-Bassam: Une femme périt dans l'incendie de sa maison

A Grand-Bassam, une femme d’environ 40 ans, est morte calcinée ce jeudi matin dans un incendie qui a ravagé sa chambre. Elle n'a pas réussi à s'échapper de sa maison en feu.

Grand-Bassam: Dame Adouko Fernande meurt calcinée dans sa chambre

Dame Adouko Fernande a été retrouvée morte, couchée sur le dos dans sa chambre, ce jeudi 20 mai 2021 vers 9H, dans l'incendie de sa maison. Ce sont les éléments des pompiers civils de Grand-Bassam qui ont fait la macabre decouverte alors que personne n’avait signalé la presence de la jeune femme dans la maison en feu. Si l'origine de l'accident n'est pas encore connue, c’est tout un mystère qui entoure ce drame qui intrigue les populations de la ville balnéaire du Sud d’Abidjan, plongées dans une profonde consternation.

Résidente du quartier dénommé “Au Doss” près du commissariat de Grand-Bassam, la victime qui vivait en couple, avait été aperçue la matinée, faisant “le ménage et les toilettes de ses enfants qui se sont ensuite rendus à l'école. Son mari, quant à lui, s’était rendu plus tôt au travail”, nous confie une habitante de la cour commune où vit le couple depuis plusieurs années. Après le départ de ceux-ci, Adouko Fernande avait même passé un peu de temps dans la cour avant de se retirer.

Lorsque l’incendie se déclare vers 9H 20, les portes étant closes, les voisins qui accourent avec les seaux d’eau pour éteindre le feu devenu incontrolable, n’entendent aucune alerte de la jeune femme. Et d’en déduire que Fernande est certainement sortie pour des courses. Que non! C’est à la surprise générale que les soldats du feu découvriront plus tard son corps étendu sur le dos dans la chambre à coucher. La depouille calcinée a été extraite du brasier puis enlevée par les services des pompes funèbres. La nouvelle de son décès a fait l’effet d'une bombe dans le quartier avec toutes les spéculations pour comprendre un tel drame à cette heure de la journée.

Probable incendie (in)volontaire?

Les interrogations fusent de partout. Adouko Fernande dormait-elle aussi profondément pour se faire surprendre par le feu sans même essayer d’en échapper? Serait-elle sous l'effet d’un somnifère, de l’alcool? Ou bien a-t-elle été piégée par quelqu'un qui lui en voulait? L'incendie qui s’est limité uniquement à la chambre du couple est très vraisemblablement d'origine involontaire, voire électrique.

L'enquête qui débute nous en dira davantage. Mais quoiqu'il en soit, c'est un mari et des enfants inconsolables et psychologiquement marqués à jamais, qu'Adouko Fernande laisse derrière elle. Rappelons que le weekend dernier, deux adolescents sont décédés par noyade à la plage de Grand-Bassam.