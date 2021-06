Grand-Béréby: Armand Konan, l'indépendant qui défie EDS et RHDP

Comme 5 autres localités de Côte d’Ivoire, la circonscription N°174 (Dogbo et Grand-Béréby, Communes et Sous-préfectures), se prépare à élire son député le 12 juin 2021 à l’occasion des élections législatives partielles prévues dans ces circonscriptions.

Qui d’Armand Konan (indépendant), de Hié Pawa Cyrille (EDS) ou de Gosso Franck Gérard (RHDP), sera-t-il le prochain député de Grand-Béréby?

Invalidées par le Conseil constitutionnel pour des cas d’irrégularités avérées, les élections législatives partielles auront lieu à la date du samedi 12 juin 2021, de 08 heures à 18 heures, dans les circonscriptions N°011 (Gbélo, Gouékan, Koonan, Ouaninou, Sabadougou et Santa communes et Sous-préfectures), N°085 (Atoutou et Jacqueville, Communes et Sous-préfectures), N°148 (Dabouyo et Guéyo, Communes et Sous-préfectures) et N°174 (Dogbo et Grand-Béréby Communes et Sous-préfectures). Il en sera de même dans les circonscriptions de Séguéla et Mankono dont les députés élus lors des dernières élections du 06 mars dernier, sont décédés peu après leur élection.

Dans la circonscription électorale de Grand-Béréby, ces élections opposeront trois (03) candidats majeurs sur les cinq (05) candidats encore dans la course. Le jeune Ingénieur Agronome et Chef d’Entreprise, Konan Kouamé Armand, candidat indépendant, est décidé à croiser le fer avec Hié Pawa Cyrille, candidat de la plateforme politique de l’opposition (EDS), et avec Gosso Franck Gérard, le candidat du parti au pouvoir RHDP. Candidat non élu lors des élections législatives de 2016, Konan Kouamé Armand ou Armand Konan ou encore AK pour les fanatiques, est arrivé deuxième au soir du scrutin invalidé du 06 mars 2021. Il avait obtenu 2793 voix, soit 35,82% des suffrages exprimés, contre 2852 voix, soit 36,58% pour le candidat de EDS; et 1547 voix, soit 19,84% pour le candidat du RHDP.

Mais suite à sa requête auprès du Conseil constitutionnel, dénonçant des cas de fraudes massives de ses adversaires, les élections seront invalidées. A la faveur de la reprise du scrutin législatif le 12 juin 2021 à Grand-Béréby, Armand Konan vient d’avoir un important soutien.

Le député Sarré Edmond se rallie à Armand Konan

L’honorable Sarré Gnepo Edmond, ancien Député de Dogbo et Grand-Béréby Commune et Sous-préfecture, par ailleurs candidat indépendant, a décidé de retirer sa candidature pour se rallier à AK. Dans une vidéo à la suite d’un tête-à-tête entre les deux hommes, Sarré Edmond a déclaré avoir convenu, son équipe de campagne et lui, ‘’de soutenir la candidature de Armand Konan dont la vision pour un Béréby nouveau, rejoint la sienne.

« Nous avons apporté beaucoup de choses à Grand-Béréby en vue de sortir la ville de sa léthargie. Nous avons la même vision que Armand Konan. Nous avons unanimement, avec toute notre équipe, décidé de le soutenir. Cette alliance va nous amener à nous battre, pas seulement pour les législatives mais les municipales à venir; mettre nos forces ensemble pour le bonheur des populations de Grand-Béréby », a expliqué l’ancien député.

Sarré Edmond a lancé un appel à la mobilisation de tous ses partisans et sympathisants, ainsi que de tous les supporters de AK, afin qu’au soir du 12 juin prochain, Armand Konan soit élu nouveau Député de Dogbo et Grand-Béréby. De quoi réjouir l’Ingénieur Agronome qui a promis d’oeuvrer dans le sens de la cohésion sociale et du développement de la localité. « Notre esprit exige sans délai une solidarité et une union entre les peuples et au-delà des différences qui pourraient les diviser », déclare Armand Konan.