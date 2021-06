Côte d’Ivoire: Le grand marché de Daoukro, chez Bédié, part en fumée

Les incendies dans les marchés en Côte d’Ivoire, se sont accrus ces dernières années. Daoukro, la ville chère à l’ancien chef d’Etat, Henri Konan Bédié, vient de voir une bonne partie de son grand marché, partir en fumée.

Incendie au grand marché de Daoukro

Grosse perte pour des commerçants du grand marché de la ville de Daoukro. Selon le site régional d’informations, Daoukro 24, un incendie s’est déclenché tôt ce mercredi 09 juin 2021 au marché principal de la capitale de l'Iffou, causant plusieurs dégâts materiels. Informés, les sapeurs pompiers civils de la région, basés dans la ville d’Henri Konan Bédié, se sont rendus immédiatement sur les lieux afin de gérer la situation. Mais sur place, ils seront vite débordés par l’intensité des flammes.

Les soldats du feu constateront, à leur corps défendant, que le flanc opposé de la Coopec a été complètement ravagé par le feu. C’est aidés de quelques riverains installés à proximité du marché, que les hommes du sergent major Doumouya Ibrahima, réussiront finalement à circonscrire le feu et à préserver certains bâtiments qui étaient menacés par l’incendie. Même si Daoukro 24 se satisfait qu’il n’y ait eu aucune perte en vie humaine, il faut néanmoins préciser que plusieurs étalages de fortune, une dizaine de conteneurs et des magasins ont été malheureusement calcinés.

En attendant qu’une enquête situe sur les causes réelles de l’incendie, ce sont des commerçants désemparés qui implorent les autorités administratives et politiques de la ville afin de leur permettre de surmonter ces pertes à travers des aides substantielles. Le 1er avril 2021, aux environs de minuit, à Abidjan, c’était le marché annexe de Port-Bouët, situé en face du marché central de la commune, qui était ravagé, entraînant la destruction de plus de 200 magasins. Ce sinistre avait été suivi, un mois plus tard, le vendredi 21 mai 2021, par l’incendie du marché Roxy, le célèbre marché de vente de médicaments, situé dans la commune d’Adjamé