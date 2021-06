Cameroun : Un individu interpellé après avoir injurié Paul Biya

L'affaire défraie actuellement la chronique au Cameroun. Un individu répondant au nom de Bonda, a été appréhendé le jeudi 10 juin 2021 pour insultes contre le président Paul Biya. Le mis en cause a proféré des injures contre le dirigeant camerounais à travers une vidéo diffusée sur la toile.

Cameroun : Un homme injurie Paul Biya et se fait arrêter

Tout est parti à travers la publication d'une vidéo. Un jeune homme employé à la société des plantations du Haut Penja a crié toute sa rage contre Paul Biya qui dirige le Cameroun depuis 40 ans.

"On est ici à la PHP, on travaille de 6 h à 18 h, on nous paie 32 mille FCFA. Vous êtes à Yaoundé, vous volez les 180 milliards. Le gros c** de vos mamans. Allez tourner. Vous et Paul Biya le gros c** de vos mamans. J’assume ma parole. Tu travailles de 6 h à 18 h, on te donne 32 mille, mais quelqu’un se lève à 8 heures de son lit, il part entrer dans son bureau la climatisation le tape, il va, il vole 180 milliards. Ici, tu ne peux même pas rentrer avec un doigt de banane. Paul Biya et ton gouvernement vous irez en enfer vous tous", a-t-il dénoncé.

Les services de renseignements du Cameroun n'ont pas mis de temps pour se lancer aux trousses de l'auteur de la vidéo qui a immédiatement secoué la toile camerounaise. Plus tard, le jeune homme a été interpellé.

Des photos de son arrestation ont même circulé sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les collègues de l'employé de la société des plantations du Haut Penja ont été également interpellés par les Renseignements généraux.

Cette sortie musclée de ce Camerounais pourrait bien avoir un lien avec le scandale de détournement dans la gestion des fonds du covid 19 (180 milliards de francs CFA) qui secoue le Cameroun.