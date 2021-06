Côte d'Ivoire : un profond réaménagement se prépare au RHDP

En Côte d'Ivoire, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) connaitra une réorganisation. Au pouvoir pour un 3e mandat, Alassane Ouattara est décidé à donner un nouveau souffle à son parti politique.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara réorganise son parti politique

Fin octobre 2020, Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Malgré la vive opposition de ses adversaires politiques qui criaient au viol de la Constitution, le candidat du RHDP (Rassembelement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a lourdement battu Kouadio Konan Bertin dit KKB dès le premier tour du scrutin. On se souvient qu'il avait remporté 94, 27 %.

Huit mois après sa réélection, le président de la République de Côte d'Ivoire entend réaménager le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Selon nos confrères de Jeune Afrique, la direction exécutive du RHDP, conduite par l'ancien ministre de l'Intégration africaine Adama Bictogo, a dores et déjà identifié les changements qu'il faudra opérer au sein du parti au pouvoir. Notre source laisse entendre que des coordinateurs régionaux pourraient perdre leur fauteuil. En effet, il leur est reproché de tenir tête aux dirigeants du parti des houphouëtistes. On pourrait assister à la suppression des postes de coordinateurs régionaux.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a été fondé le 18 mai 2005 par une coalition de partis politiques, à savoir le RDR (Rassemeblement des républicains) d'Alassane Ouattara, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) d'Albert Mabri Toikeusse et le MFA (Mouvement des forces d'avenir) d'Anaky Kobenan. Le RHDP était une stratégie électorale mise en place afin de battre Laurent Gbagbo alors au pouvoir.

Le 16 juillet 2018, le RHDP, privé du PDCI et du MFA est transformé en parti politique. Toutefois, des dissidents de ces partis politiques ont réjoint Alassane Ouattara.