Terrorisme : La Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali en concertation

La lutte contre le terrorisme a été au centre d'une rencontre entre le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'État-major général des armées ivoiriennes, le général de brigade Moïse Miningou, chef d'État-major des forces armées du Burkina Faso et le général de brigade Oumar Diarra, chef d'État-major général des forces armées du Mali. C'était le mardi 6 juillet 2021 à Abidjan.

Le terrorisme au coeur d'une rencontre à Abidjan

Mardi 6 juillet 2021, Lassina Doumbia a échangé avec ses homologues venus du Mali et du Burkina Faso. Le chef d'État-major général des armées ivoiriennes a échangé à Abidjan avec les généraux de brigade Moïse Miningou et Oumar Diarra. "Il s’ agit pour nous d’évaluer les mesures de coordination opérationnelles entre nos armées adoptées dans le cadre d’un concept d’opération global élaboré par un groupe de planification constitué de nos représentants respectifs", a laissé entendre le général de corps d'armée Lassina Doumbia.

L'objectif de la rencontre était d'apporter des solutions concrètes face au terrorisme qui menace ces trois États. Les généraux ont voulu apporter des solutions aux difficultés qui auraient pu apparaître sur le terrain et trouver des solutions immédiatement applicables face à la menace terroriste qui veut prendre racine aux frontières de leurs pays. Au cours de la rencontre, il a été question de passer en revue les différents facteurs opérationnels à prendre en compte, notamment l'identification des vulnérabilités, le renforcement de la coordination, le partage du renseignement, l'interaction avec les populations et les unités installées de part et d'autre des frontières.

En vue de lutter efficacement contre le terrorisme, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et ses hôtes ont adopté des résolutions visant à fluidifier la coordination et à parfaire la synergie d'actions entre les trois pays. Le général de brigade Moïse Miningou a cru bon de lancer un appel aux populations afin qu'elles apportent leur appui aux forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.