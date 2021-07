Haïti: Martine Moïse, la Première dame bel et bien vivante

Annoncée à tort comme décédée mercredi, Martine Moïse, la vie de la Première dame d' Haïti, est hors de danger. Son état est « stable ».

En soins intensifs en Floride, Martine Moïse dans un état « stable »

Martine Moïse avait été donnée pour morte pendant quelques heures, mercredi, après l’attaque qui a coûté la vie à son époux Jovenel Moïse, le président d’Haïti. Contrairement aux premières informations publiées dans la presse, une déclaration du directeur de la communication de l'ambassade de la République dominicaine en Haïti, José Luis Soto, indique que Martine Moïse serait encore en vie après avoir été grièvement blessée par le groupe armé qui a tué son mari à leur residence.

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné chez lui dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé mercredi le premier ministre intérimaire du pays, qui a dénoncé un geste «haineux, inhumain et barbare». La Première dame du pays, Martine Moïse, a quant à elle été blessée et transportée dans un hôpital. Le pays de 11 millions d’habitants était de plus en plus instable et insatisfait sous la gouverne de M. Moïse.

«La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale et des forces armées d’Haïti, a assuré par voie de communiqué le bureau du premier ministre intérimaire Claude Joseph. La démocratie et la république triompheront.» Les rues de la capitale, Port-au-Prince, étaient essentiellement désertes mercredi matin, mais on rapportait des actes de pillage en certains endroits.