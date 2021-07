Candidature de Gon en 2020 : Ce qui a convaincu Alassane Ouattara

En 2020, après avoir renoncé son retrait de la politique à la fin de son second mandat, Alassane Ouattara porte son choix sur Amadou Gon Coulibaly pour défendre les couleurs du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à l'élection présidentielle d'octobre. Malheureusement, le Premier ministre ivoirien décède tragiquement le 8 juillet. On en sait davantage sur les raisons qui ont conduit le chef de l'État à choisir le "Lion" pour lui succéder.

Pourquoi Alassane Ouattara a choisi Gon Coulibaly en 2020

Le 5 mars 2020, Alassane Ouattara qui avait réuni le Parlement à Yamoussoukro (centre du pays), a officiellement annoncé son retrait de la vie politique à la fin de son second mandat.

"Tout au long de ma carrière, j’ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j’ai décidé de ne pas être candidat en 2020", avait annoncé le président ivoirien. Dans la foulée, sur son compte Twitter, il a promis de "transférer le pouvoir à une jeune génération".

Au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), cette décision a été saluée même si des cadres auraient souhaité que leur mentor demeure dans l'arène politique. "C’est l’expression d’un grand homme, un homme d’honneur. Alors qu’il a tout pour rester au pouvoir, il s’en va. C’est une leçon pour tous les présidents africains et les anciens présidents", s'était exprimé Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP.

Une semaine plus tard, Alassane Ouattara désigne Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de fin octobre 2020. Fidèle compagnon du chef de l'État, celui que l'on surnomme le "Lion" avait la lourde tâche d'assurer une victoire aux houphouëtistes.

Mais le destin va décider autrement. En effet, le successeur de Ouattara meurt brutalement le 8 juillet 2020 en plein Conseil des ministres. Rentré d'un séjour médical en France de plusieurs semaines, Gon Coulibaly a succombé des suites d'une crise cardiaque.

À l'occasion de l'inauguration du siège de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, Mamadou Touré a dévoilé les raisons qui ont poussé Alassane Ouattara à choisir l'ex-Premier ministre comme candidat.

"Mais je vous jure qu’il était le meilleur d’entre nous. En termes de notoriété et de popularité, Amadou Gon Coulibaly supplantait tous les cadres du RHDP", a lâché le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique dont les propos sont repris par L'Intelligent d'Abidjan.

Pour le porte-parole adjoint du gouvernement, "c'était un choix de coeur du président Alassane Ouattara", car Amadou Gon Coulibaly était "le prolongement naturel" de Ouattara.