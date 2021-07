Covid : Victoire Dogbé appelle les Togolais à se faire vacciner

Victoire Dogbé est préoccupée par la hausse des cas de covid dans son pays. Le Premier ministre de la République du Togo a lancé un appel à ses compatriotes afin que ceux-ci se fassent vacciner tout en respectant les gestesbarrières.

Victoire Dogbé : "Ce n'est pas le moment de baisser la garde..."

À la date du dimanche 18 juillet 2021, la République du Togo enregistrait 47 nouveaux cas de malades de coronavirus, 21 patients guéris sur les 1 412 testés et 138 décès. Par ailleurs, selon le bilan dressé par les autorités togolaises l'on dénombre 14 646 cas confirmés, 13 838 cas guéris et 673 cas actifs. "Quarante-sept (47) des 1412 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 14649. Ces 47 personnes dont les âges sont compris entre 0 et 84 ans", apprend-on. Il faut noter qu’un total de 385809 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l’étendue du territoire national.

Face à la situation de la covid -19 au Togo, Victoire Dogbé est montée au créneau. Le Premier ministre togolais a fait remarquer que "la hausse des cas covid de ces dernières semaines nous interpelle". Le chef du gouvernement a aussi laissé entendre que "ce n’est pas le moment de baisser la garde en négligeant les gestes barrières". "Merci à ceux qui se sont déjà fait vacciner. Pour notre protection, mobilisons-nous pour la vaccination", a-t-elle déclaré à travers une publication sur Twitter.

Pour rappel, lors du Conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2021, le président Faure Gnassingbé avait recommandé que la campagne de vaccination contre la covid -19 mobilise l'ensemble du système de santé et concerne prioritairement le personnel soignant, les plus de 50 ans et les moins de 50 ans présentant des facteurs de comorbidités. "Le Conseil a instruit pour une poursuite des préparatifs et a saisi cette occasion pour rappeler la nécessité de continuer à respecter l’ensemble des mesures barrières, qui sont à ce jour le seul moyen de se préserver de toute contamination", annonçait le communiqué final.