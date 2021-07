Vallesse Éditions présente ses nouvelles sorties littéraires

Vendredi 23 juillet 2021, Vallesse Éditions a procédé à la présentation de ses nouvelles sorties littéraires. C'était au cours d'un déjeuner presse organisé à son siège sis à Abidjan-II Plateaux.

Vallesse Éditions frappe un grand coup

C'est un grand coup littéraire que vient de frapper Vallesse Éditions . En effet, la maison d'édition créée en 2005 sort bientôt 25 œuvres littéraires pour le grand bonheur des lecteurs. Cependant, le vendredi 23 juillet 2021, les responsables ont présenté officiellement les six premières oeuvres en présence des auteurs. Selon Serge Grah, le responsable éditorial, "cest le résultat d'une grande passion du livre ".

Parmi lesdites œuvres figure "La Traversée" de Philipe Di Nacera. Ce journaliste plonge le lecteur dans la descente aux enfers de sa famille alors que son père avait été contaminé par la covid -19. L'auteur nous entraine aussi dans ses souvenirs d'enfance et la quête d'identité du fils, faite d'immigration et d'exil. "J'ai écrit ce livre, un journal, quand l'année dernière la covid -19 est apparue. Je n'avais pas d'autre solution que d'écrire au quotidien. Mon père a contracté le virus et cela a été une véritable descente aux enfers", a-t-il confié.

Vallesse Éditions édite également "Les contes de ma grand-mère", de Jean-Marc Yao. Cette oeuvre de l'enseignant est un ensemble de récits fictifs pour faire la métaphore de l'égoïsme et de l'abus du pouvoir. L'oeuvre théâtrale "Le sacre de Djétéhi" Josué Guebo fait partie des livres édités par la maison d'édition ivoirienne. C'est un texte qui s'appuie sur le mythe Krou selon lequel les enfants d'un homme disparu s'entredechirent à cause de la primauté.

Justin Ankon Miessan est l'auteur de "Hum ! ...", qui raconte une histoire d'amour habillée de faits culturels. Vallesse Éditions fait par ailleurs confiance à Jean-Valère Djézou, auteur de "Prisons", une œuvre qui jette un regard critique sur la démocratie et appelle à la repenser. Auteur de "Les larmes de la mer", Cédric Marshal Kissy a produit cette oeuvre poétique à la suite de l'attaque terroriste de Grand-Bassam, perpétrée en 2016. "C'est un plaidoyer pour un monde de tolérance", a lâché le poète.

Pour sa part, Magloire Abalé, à travers "A l'ombre de l'heur", un recueil de nouvelles, s'intéresse à la relation de l'homme avec l'argent. Tous ces auteurs n'ont pas manqué de saluer le professionnalisme de Vallesse Éditions et sa vision de donner un nouveau souffle à l'édition ivoirienne. Il est important de souligner que ces livres sont déjà disponibles en librairie.