Cameroun : Un parti politique demande l'expulsion d'un couple homo

Le Front des démocrates camerounais (FDC), un parti politique au Cameroun, a adressé un courrier à Paul Biya en vue de l'expulsion d'un couple homosexuel établi dans le village d'Akono-Olinga dans la région du Centre, dans le département de la Méfou-et-Akono.

Cameroun : Un couple d'homosexuels suscite l'indignation du FDC

Dans un courrier adressé à Paul Biya, le chef d'État de la République du Cameroun, Denis Émilien Atangana, le président national du Front des démocrates camerounais (FDC) demande "l'expulsion" d'un "couple homosexuel légalement marié sur le territoire camerounais" au regard de faits très graves pour les institutions, les lois et les traditions du pays.

"Nous venons par la présente exprimer notre profonde préoccupation et indignation suite à l’entrée et au séjour en cours sur le territoire camerounais d’un couple homosexuel légalement marié. En effet, par le biais des réseaux sociaux, un milliardaire suisse et son épouse homme, Begono, séjournent en ce moment dans un village d’Akono- Olinga où ils ont participé physiquement et publiquement à la célébration d’un mariage coutumier", a écrit Denis Émilien Atangana.

Le FDC ne comprend surtout pas comment ce couple d'homosexuels a pu obtenir le visa étant donné que la pratique de l'homosexualité est interdite au Cameroun. "Le FDC interroge également sur la chaîne administrative qui a permis la présence d’un couple homosexuel légalement marié dans des cérémonies traditionnelles jusqu’aux fins de nos villages. Au vu de ces faits très graves pour nos institutions, nos lois et nos traditions, le FDC qui est un parti républicain demande en urgence l’expulsion de ce couple homosexuel légalement marié sur le territoire camerounais ainsi que l’ouverture d’une enquête judiciaire afin d’en situer les responsabilités et d’en tirer les conséquences", poursuit Denis Émilien Atangana dans sa note.

Le parti politique précise que le couple en question a participé physiquement et publiquement à la célébration d'un mariage coutumier.