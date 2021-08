Cedric Tidiane Diarra, une révélation d’Hamed Bakayoko, dans l’écurie de Patrick Achi

Révélé par feu le Premier ministre Hamed Bakayoko qui avait fait de lui, en 2019, le plus jeune cadre à accéder à la fonction de Chef de Cabinet Civil du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, Cedric Tidiane Diarra poursuit son ascension professionnelle.

Qui est Cedric Tidiane Diarra, le fils de Seydou Elimane Diarra, nommé Conseiller spécial par le PM Patrick Achi

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Cette célèbre citation de Pierre Corneille s’applique parfaitement à Cedric Tidiane Diarra. Fils de Seydou Elimane Diarra, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire (2003–2005), Cedric Tidiane Diarra, 39 ans, vient d’être nommé à la Primature de Côte d’Ivoire en qualité de Conseiller Spécial du Premier ministre Patrick Achi. « Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à SEM Patrick Achi; Premier Ministre, Chef du Gouvernement; pour la confiance placée en ma personne et en la jeunesse, en me nommant Conseiller Spécial au sein de la Primature. Je mesure entièrement la charge de cette mission à ses côtés, au service de l’Etat. Et je prends l’engagement d’agir avec abnégation dans cette noble tâche », promet le jeune prodige.

Diplômé d’Harvard Business School (2019), de New York Institute of Technology (2007) et de European Communication School de Bruxelles (2004), Cedric Tidiane Diarra a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur privé en tant que Directeur Associé au sein du Cabinet Johnson Investments où il a notamment structuré des projets d’énergies renouvelables d’une puissance cumulée de 400MW. En 2017, il fait son entrée au Cabinet du Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, en qualité de Conseiller Technique. D’abord dans l’antichambre de la gestion des affaires de l’Etat, c’est surtout en 2019, que le fils de Seydou Elimane Diarra est dévoilé au grand jour grâce à Hamed Bakayoko, alors Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, qui fait de lui le plus jeune cadre à accéder à la fonction de Chef de Cabinet Civil.

On apprend qu’outre ses fonctions de Chef de Cabinet Civil, le "jeune homme" au teint noir d'ébène, est Commissaire de la Commission d’Accès à l’Information d’intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP) depuis décembre 2019, où il représentait l'ex-Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, avant que celui-ci ne soit nommé fin juillet 2020, Premier ministre à la suite du décès brusque d’Amadou Gon Coulibaly. Maire de la commune d'Odienné (nord de la Côte d’Ivoire), Nasseneba Touré, par ailleurs Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, retient de Cedric Tidiane Diarra l’image d’un jeune cadre à la longue expérience dans l’administration.

« Aujourd’hui, c’est le couronnement d’une belle carrière bien entamée. Aujourd’hui, Conseiller Spécial du Premier Ministre. C’est la fierté de tout un district: le Denguélé. Merci au Président de la République et au Chef du Gouvernement pour la promotion des jeunes. C’est tout le Denguélé qui vous est reconnaissant », se réjouie la Lauréate du Prix d’Excellence du meilleur Maire de l’année (2014) en Côte d’Ivoire. « Actuellement une pensée spéciale pour l’ex-Premier Ministre Seydou Elimane Diarra et surtout pour Dioulatiedougou (son village). Que les prières accompagnent le Chef de l’Etat et tout le gouvernement. Bon vent à toi jeune frère. Le meilleur reste à venir !!! », espère Nasseneba Touré.