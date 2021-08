Côte d'Ivoire: Elie Hallassou, l'ex-Libanais de Gbagbo, est décédé

Elie Hallassou, anciennement connu sous le nom "Libanais de Gbagbo", est décédé ce lundi 09 août 2021, apprend-on de sources proches du défunt.

Ancien membre de la galaxie patriotique pro-Gbagbo, Elie Hallassou était connu sous le nom "Libanais de Gbagbo", pour avoir ouvertement pris fait et cause pour le président Laurent Gbagbo lors du déclenchement de la rébellion de septembre 2002.

Selon des sources concordantes, Elie Hallassou serait décédé ce lundi 09 août 2021 des suites d'une contamination à la Covid-19. "Elie Hallassou. Lui et moi, nous nous appelions Aboussouan, depuis au moins 15 ans. Je suis vraiment effondré ce soir. Dieu t'accueille dans Son royaume ! Yako à la famille et aux proches", a écrit le journaliste André Silver Konan, totalement effondré par la disparition de l'homme.

L'histoire du "Libanais de Gbagbo", expliquée par Elie Hallassou lui-même dans une contribution publiée en avril 2010 par le site La dépêche d'Abidjan.

"Je voudrais indiquer que l’appellation ‘’libanais de GBAGBO’’ est du fait des journalistes qui se sont convaincus, dès les premières heures de la résistance patriotique que ma participation à la lutte pour la survie de la République était une première par ce que de mémoire d’ivoiriens ils n’avaient jamais vu un membre de notre communauté s’engager ouvertement dans la politique. Et comme j’avais clairement affiché mon soutien à LAURENT GBAGBO contre la Rébellion du 19 septembre 2002, les journalistes m’ont attribué le nom qui gène tant ma communauté.

Je gène tellement que l’Ambassade du Liban à Abidjan et l’Ambassadeur sont très prompts et par voie de presse à m’excommunier. Comme si l’origine d’une personne ou son appartenance à une communauté dépendait juste de son immatriculation à une ambassade. En fait c’est le mot ‘’libanais’’ à coté de celui de ‘’Gbagbo’’ qui vous horrifie comme si l’un était incompatible avec l’autre.

Je porte donc avec fierté le sobriquet libanais de GBAGBO, pour deux raisons au moins. Celui que je soutiens est un Président légitime démocrate, courageux et homme de dialogue. Pour la seconde raison, je suis bel et bien celui qui dans notre communauté a brisé la coutume du silence pour dire haut et fort son attachement aux institutions de la République et à défendre l’image hospitalière, légendaire et généreuse du pays.

Qu’il y ait eu avant moi des libanais médecins, des artistes, opérateurs économiques, ou sportifs qui ont distribué des bonbons, des sacs de riz et de l’argent à tous les régimes, cela est un fait. Mais je reste et demeure une exception par ce que je suis le seul à prendre position ouvertement pour le respect des institutions et pour un homme : LAURENT GBAGBO.

J’ai donc brisé la tradition qui consiste à être pour tous les régimes et de n’être finalement pour personne !!! Dans la Communauté, je pense être le seul qui bénéficie d’une virginité politique et non pas comme certains dignitaires qui après leur soutien à Houphouët sont passés chez Bédié à travers le C.N.B puis subitement sont devenus Gueïstes (avec leur carte RDR ou PDCI en poche) pour se découvrir comme par enchantement une âme de GBAGBOÏSTE"