RDC: Louis D’or Balekelayi quitte le PPRD de Joseph Kabila

En République démocratique du Congo (RDC), la saignée se poursuit au sein du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), de l'ex-président Joseph Kabila. Louis D’or Balekelayi, cadre du parti et conseiller en Communication de l'ex-ministre de l' Intérieur, Emmuel Ramazani Shadary, a officiellement annoncé sa démission, jeudi. Il rejoint ainsi l'ancien Premier ministre Matara Ponyo qui avait claqué la porte du parti en mars dernier.

RDC: Louis D’or Balekelayi, conseiller en Communication de Ramazani, claque la porte du PPRD

Louis D’or Balekelayi n'est plus membre du PPRD. L'expert en Communication a officiellement annoncé sa démission du parti de l'ex-chef de l' Etat Joseph Kabila. « Pour des raisons de convenance personnelle, j’ai déposé ma démission au PPRD et au cabinet du Secrétaire Permanent. Je rends un vibrant hommage à SEM le Président honoraire, Joseph Kabila Kabange, et à sa chère épouse Maman Olive Lembe Kabila dont je garde des souvenirs inoubliables », a-t-il écrit.

Et de poursuivre : « Je salue le camarade secrétaire permanent, l’excellence des relations de collaboration qui ont marqué le temps que j’ai passé à vos côtés depuis 2015 et la confiance témoignée comme un père et un grand frère ». Louis D’or Balekelayi a été candidat aux élections législatives nationales de 2018 à Kinshasa, dans la circonscription électorale de Mont Amba où il a perdu la bataille à la dernière étape des recours devant la Haute Cour. Il est expert en communication et a notamment rédigé quelques revues scientifiques. De nombreux cadres de l'ex-parti au pouvoir ont claqué la porte du PPRD depuis la défaite à la présidentielle de 2028.