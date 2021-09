Tension Ouattara-Soro : Alain Lobognon sollicite Sassou Nguesso

La tension Ouattara-Soro préoccupe Alain Lobognon, ancienne figure de GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Soro. L'ancien député de Fresco n'a d'ailleurs pas hésité à solliciter l'intervention de Denis Sassou Nguesso afin de réchauffer les relations entre les deux hommes.

Tension Ouattara-Soro : Sassou Nguesso en pompier ?

Alassane Ouattara et Guillaume Soro ne regardent plus dans la même direction. Le président ivoirien est très remonté contre son ancien Premier ministre, qui vit en exil depuis 2019. Le chef de file des soroïstes a ouvertement refusé d'adhérer au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), préférant quitter le fauteuil de Président de l'Assemblée nationale. Sous le coup d'une condamnation à la prison à vie, l'ex-député de Ferké (nord) continue de lancer des piques à Ouattara.

Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, dès sa sortie de prison le mercredi 23 juin 2021, s'est engagé à militer pour la fin de la tension Ouattara-Soro. L'ancien député de Fresco, une localité du Sud de la Côte d'Ivoire, a déclaré qu'il "entend s'engager résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le chef de l'Etat-Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son fils".

On apprend auprès d'Africa Intelligence qu'Alain Lobognon a entrepris des démarches pour rapprocher Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Le conjoint d'Amira Lobognon a en effet adressé un courrier à Denis Sassou Nguesso afin que celui-ci l'aide dans sa mission. "Je m'autorise par la présente note, à solliciter votre énième implication qui devrait permettre d'obtenir la levée de toutes les sanctions judiciaires contre Guillaume Soro et nos proches encore détenus et un retour en Côte d'Ivoire, selon les termes que vous aurez pu obtenir et garantir auprès du président Alassane Ouattara, votre frère", a écrit Alain Lobognon dans sa lettre adressée au chef d'Etat congolais.

Il faut noter qu'Alain Lobognon avait appelé, en janvier 2021, Denis Sassou Nguesso à s'impliquer dans la résolution de la tension Ouattara-Soro. L'ancien ministre des Sports n'a cependant pu obtenir l'intervention du président congolais.