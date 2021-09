Le photographe de Cellou Dalein raconte son calvaire en prison

Amadou Diouldé Diallo est le photographe de Cellou Dalein Diallo. Il a passé dix mois en prison. Ce proche collaborateur du président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée (UFDG), libéré par les putschistes, raconte son calvaire.

Le photographe de Cellou Dalein Diallo refuse de trahir son patron

Interpellé au lendemain de l'élection présidentielle de 2020, Amadou Diouldé Diallo est sorti de prison à la suite du coup d'Etat qui a renversé Alpha Condé le dimanche 5 septembre 2021. Le photographe de Cellou Dalein Diallo a raconté son calvaire à nos confrères du site guinee114.

"J’ai fait quatre jours à la DPJ sans manger. On m’a proposé plus de 200 millions pour incriminer Cellou Dalein ou ses cadres, j’ai refusé. Il ont tout fait, mais la seul phrase que j’ai dit, c’est: je suis membre de la cellule de communication de l’UFDG ; je suis photographe de Cellou Dalein et le reste je ne répondrais pas sans mon avocat", a relaté Amadou Diouldé Diallo.

Il a aussi rappelé que le jour de son transfert à la maison centrale, il fallait le photographier avec une ardoise portant l'écriture : "Complot de déstabilisation de l’Etat". "J’ai refusé de prendre la photo, on m’a frappé, et une dame qui me connaissait, m’a supplié d’accepter, et j’ai pris enfin la photo. Ils ont donné les instructions fermes aux gardes pénitentiaires de m’isoler complètement parce que je suis le photographe de Cellou. Ce qui fut fait. On m’a mis au couloir entre les bandits. J’ai fait deux jours sans manger ni dormir", a poursuivi le photographe.

"En prison, on a créé une petite structure de l’ANAD. J’étais le chargé des affaires sociales et de solidarité. Onivogui était le trésorier, Bogola Haba, représentant de l’ANAD et l’imam Abdoulaye Bah Wanindara était le chargé des affaires juridiques. Cécé était notre Pasteur", a-t-il révélé.