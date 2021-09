Youssouf Diaby quitte Blé Goudé à cause de Laurent Gbagbo

Youssouf Diaby n'est plus membre du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) de Charles Blé Goudé. Il a annoncé sa démission le lundi 13 septembre 2021.

Youssouf Diaby s'engage auprès de Laurent Gbagbo

Charles Blé Goudé vient de perdre l'un de ses plus proches collaborateurs. En effet, Youssouf Diaby, le porte-parole du président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples). Dans un communiqué, l'expert en communication a rappelé qu'il s'est engagé au sein du parti politique parce qu'il était convaincu que "le COJEP, c'est Gbagbo, c'est-à-dire que toutes prises de décisions du président Gbagbo seraient exécutées sans détour".

Youssouf Diaby soutient que Laurent Gbagbo est le référent politique du COJEP. "Vu l'appel lancé aux partis politiques, et aux alliés ainsi qu’à tous les Ivoiriennes et Ivoiriens notre devoir devrait être de répondre favorablement à cet appel sans toutes autres formes compte tenu du fait que le président Gbagbo est notre seul et unique référent politique", a dit le désormais ancien porte-parole de Blé Goudé qui n'arrive pas à comprendre l'hésitation de l'ex-leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) à rejoindre le projet de création du nouveau parti politique de Gbagbo.

"Pour donner suite à l'appel du président Laurent Gbagbo, appel lancé le 9 août 2021, dans lequel il appelle tous les Ivoiriens qui veulent s'engager avec lui, qui sont désireux de reprendre le combat à venir avec lui, au plus large rassemblement possible. Dans cet appel, tous les partis proches au président Laurent Gbagbo ont été sollicités pour la création de ce nouveau parti et les partis qui se sentent très proches sont venus par eux-mêmes", a noté Youssouf Diaby. Pour lui, Charles Blé Goudé et le COJEP gagneraient à suivre cette démarche.

Youssouf Diaby a décidé de quitter Charles Blé Goudé au regard des "nuages dans cette démarche" pour s'engager pour le nouveau parti en gestation, car il ne veut pas rester en marge de ce grand rassemblement des démocrates. L'ex-directeur de cabinet de Blé Goudé prend l'engagement de répondre favorablement à l'appel du président Laurent Gbagbo, pour la création du nouveau parti.