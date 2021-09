Mamadou Traoré et Beugrefoh se battent pour Guillaume Soro

Guillaume Soro est au centre d'une farouche bataille entre El Hadj Mamadou Traoré et Jean Paul Beugrefoh. Après la sortie musclée du porte-parole d'Alain Lobognon contre le GPS (Générations et peuples solidaires), la réaction du soroiste n'a pas tardé.

Quand Guillaume Soro divise Mamadou Traoré et Beugrefoh

Jean Paul Beugrefoh est apparu très remonté contre les soroistes dans une vidéo diffusée sur la toile. Le porte-parole de l'ancien ministre Alain Lobognon a tenu des propos acerbes contre les partisans de GPS (Générations et peuples solidaires), notamment Franklin Nyamsi, le conseiller de Guillaume Soro. "Vous allez vous calmer un peu ! On vous donne des idées, vous emme... les Ivoiriens matin, midi, soir. Vous avez fini d'insulter les gens du PDCI pour dire qu'ils ont faim, c'est pourquoi ils sont allés aux législatives. Aujourd'hui, vous les mêmes-là vous dites le PDCI, c'est notre allié. Le PDCI n'est pas votre allié", a lâché Beugrefoh avant de demander à l'écrivain camerounais de rentrer à Abidjan pour mener la bataille contre Alassane Ouattara.

El Hadj Mamadou Traoré, l'un des fidèles lieutenants de Guillaume Soro, n'est pas rester silencieux devant la sortie de Jean Paul Beugrefoh. L'ex-directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale) a apporté la réplique à travers une publication sur sa page Facebook. En effet, il a avoué ne pas comprendre le changement de position du proche de l'ancien député de Fresco.

"Il a trouvé que ce n'était donc pas trahir Guillaume Soro le fait que son patron fréquente un client du Restaurant. En cela aussi je suis d'accord avec lui. Mais pourquoi donc, lui le porte-parole de Lobognon, m'a accusé hier, d'être une taupe auprès de Guillaume Soro, information relayée par ses amis, parce que j'ai affirmé que j'avais beaucoup d'amis et de frères au Restaurant ?", a voulu savoir Mamadou Traoré.

Il faut dire que depuis sa sortie de prison, Alain Lobognon s'est engagé à rapprocher Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Cette initiative ne plait pas à des soroistes qui estiment que l'ex-député a abandonné la lutte et se prépare le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).