Damana Pikas depuis Agboville: "Il faut laisser la Constitution en l’état"

En meeting de mobilisation, samedi 18 septembre 2021, à Éry-Makoudjié 2, village situé à 3km d’Agboville, Damana Pikas a donné les raisons de la volonté de l’ex chef de l’État ivoirien, Laurent Gbagbo, de créer un nouveau parti.

Damana Pikas : "Sur le chemin de la paix, il faut éviter de poser des actes qui vont nous ramener à la bagarre"

« Le président Laurent Gbagbo est revenu pour reprendre le combat là où il l’a laissé. Car, nombreux sont les acquis obtenus de hautes luttes il y a quelques décennies, qui sont en voie de disparition, aujourd’hui. Gbagbo Laurent est revenu pour corriger tout ça. C’est pour cela, il a lancé l’idée du nouveau parti afin de reprendre la lutte pour un État démocratique. Un État démocratique est un pays où celui qui arrête les lois est différent de celui qui les applique, différent de celui qui veille à son respect. Mieux, un État démocratique est un pays dans lequel il y a une vraie séparation des pouvoirs…Nous allons donc reprendre notre marche qui a été stoppée pour la parachever », a martelé le vice-président de la Commission mobilisation des militants pour le Congrès constitutif du futur parti politique annoncé par Laurent Gbagbo.

C’est le lundi 09 août dernier, à l’issue d’une réunion de ses instances dirigeantes, que l’ex pensionnaire de la prison de Scheveningen a annoncé la création d’une nouvelle formation politique, laissant celui qu’il avait fondée(FPI) aux mains d’Affi N’Guessan. Invité spécial de l’assemblée générale extraordinaire des fédérations du parti de Laurent Gbagbo du département d’Agboville, Damana Pikas s’est félicité de la résilience des militants.

« Les 16 et 17 octobre prochain à l’hôtel Ivoire, nous allons officialiser le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Et à partir de cet instant, vous aurez un nouvel instrument entre vos mains. Vous aurez un nouveau défenseur. Vous aurez une nouvelle défense, qui va veiller à l’achat de vos matières premières, à la bonne éducation de vos enfants, à vous assurer des soins de qualité, à ce que la Côte d’Ivoire soit un pays débout. C’est pourquoi, je vous engage à une forte mobilisation les semaines à venir », a-t-il invité, en présence du gouverneur Sam Étiassé, membre du présidium du Congrès constitutif du futur parti politique.

Poursuivant, l’ancien responsable de la jeunesse du FPI (1998-2001) a appelé l’exécutif ivoirien, à préserver un climat sociopolitique apaisé.

« Les militaires, les civils qui en prison depuis longtemps, ont droit de sortir, d’être libérés. On doit vider toutes les prisons pour que tous les Ivoiriens viennent participer à l’élan de paix. Et donc, sur le chemin de la paix, il faut éviter de poser des actes qui vont nous ramener à la bagarre, en arrière. Ce n’est bon pour la paix, la tranquillité, la réconciliation. C’est pourquoi, tout ce qui concerne les élections ne doit pas être l’apanage d’une seule personne ou d’un seul parti politique fut-il le parti au pouvoir…La Côte d’Ivoire est pays libre, un pays de lois. Et la loi qui est là, il faut la laisser comme ça. La Constitution qui est là doit rester en l’état. C’est bon pour nous tous. C’est une Constitution qui permet à tout le monde d’être candidat, moins jeune, jeune et vieux. Evitons de prendre la loi contre des gens, pour attaquer car la loi est impersonnelle », prévient Damana Pikas.

Tizié TO Bi

Correspondant régional