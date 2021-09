Alioune Tine à Ouattara : "Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire"

Alioune Tine a interpellé récemment Alassane Ouattara sur la situation que traverse actuellement Guillaume Soro. Le défenseur des droits de l'homme a appelé le président ivoirien à œuvrer pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale.

Retour de Guillaume Soro : Alioune Tine revient à la charge

Après avoir appelé en avril 2021 au retour de Guillaume Soro à Abidjan, Alioune Tine revient à la charge. En effet, le militant sénégalais avait déjà envoyé un message aux autorités ivoiriennes en faveur de la fin de l'exil de l'ex-chef de l'hémicycle ivoirien.

"Et Guillaume Soro, il faut qu’il rentre. Qu’on annule toutes les poursuites contre lui-même et contre tous les détenus politiques en Côte d’Ivoire. Il ne faut pas se réconcilier à moitié. Il faut se réconcilier avec tout le monde", avait-il dit.

Cinq mois plus tard, Alioune Tine garde la même posture. Il vient récemment de lancer un appel à Alassane Ouattara, l'invitant à favoriser le retour du fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS).

"PR Alassane, Guillaume Soro, qui appelle à la paix et à la réconciliation, doit absolument rentrer à Abidjan avec tous les exilés ivoiriens. Quand Mamadi Doumbouya le putschiste ouvre les portes des prisons et permet le retour des exilés, aucun président civil ne peut faire moins", a tweeté le patron du think thank Afrikajom Center.

Il faut rappeler qu' Alioune Tine avait donné de la voix pour exiger la libération d'Alain Lobognon, un ancien proche de Guillaume Soro, qui avait été interpellé le 23 décembre 2019. "Alain Lobognon et ses camarades illégalement détenus, doivent être libérés pour rejoindre leurs familles dans les meilleurs délais", s'était-il exprimé.

Guillaume Soro est en exil dans l'hexagone depuis le 23 décembre 2019, à la suite de son retour manqué en Côte d'Ivoire. L'ancien chef rebelle ivoirien est visé par un mandat d'arrêt international. Il a été condamné à la prison à vie pour "atteinte à la sûreté de l'Etat".