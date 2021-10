Abidjan: Le partenariat Afrique & UE célébré à travers l'art mural

Dans le cadre de la célébration du partenariat Afrique & UE (Union européenne) et plus particulièrement des 60 années du partenariat en Côte d’Ivoire, il est conçu une fresque murale empruntant les codes du Street Art.

Une fresque murale à Koumassi, pour célébrer le partenariat Afrique & UE

Cette fresque a été conçue et dessinée par Alberto, de son vrai nom Alberic Kouassi. Il vit et travaille à Abidjan. Né en 1988 à Abidjan dans le quartier populaire d'Adjamé, ce lieu de culture urbaine de la ville d'Abidjan où la culture pop, le hip hop et l'utilisation d'un langage argotique propre à la Côte d'Ivoire qu'est le & nouchi &, Albéric Kouassi semble nourrir cette œuvre dans laquelle on sent un soupçon d'influence de l'artiste Keith Haring.

Peintre et professeur de dessin et de peinture à l'INSAAC, il a participé à plusieurs expositions en Côte d'Ivoire et en Europe. La fresque de 150 m2 se veut une réponse à une seule question : que voyez-vous quand l’Afrique et l’Union européenne travaillent ensemble ? Elle est donc une composition de plusieurs représentations.

La Côte d’Ivoire unie dans sa diversité sur un territoire riche, est décrite par les signes/marques de la Côte d'Ivoire du Nord au Sud. C’est d’ailleurs la signature de l’artiste: puiser dans sa connaissance du sujet pour extraire des signes et des icônes et les représenter de façon figurative. Les poids d’or moulés comme sur des animaux servaient à peser l’or en pays Akan.

Les personnages symbolisent l’alliance entre l’Afrique et l’Europe par une dualité le costume occidental sous la tête de masque ivoirien. Cette dualité est le fruit du brassage historique qui fonde cette relation, mais aussi de l’harmonie recherchée dans l’avenir de ce partenariat, une harmonie fondée sur les valeurs partagées.

Une forêt de mains à l’œuvre, c’est plus de 60 années à présent de travail ensemble, de réalisations concrètes et de projets futurs. Elle se veut un hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à le faire évoluer. De cette forêt, naissent des arbres, pour représenter la fertilité de ce partenariat et sa croissance dans le temps.

Chaque arbre est décoré de drapeaux de plusieurs pays, marquant les multiples acteurs que sont les pays au sein des grands ensembles Afrique et UE La fresque est une création destinée à être exécutée dans la commune de Koumassi sur le mur longeant le boulevard Valéry Giscard d’Estaing, une voie de grand passage desservant l’aéroport et menant aussi à la frontière Sud-Est avec le Ghana. Elle est faite dans le cadre de la campagne Afrique-UE.