France : L'OM orpheline, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans

Bernard Tapie n'est plus ! L'ancien président de l'Olympique de Marseille (OM) est décédé, a-t-on appris auprès de sa famille le dimanche 3 octobre 2021.

Bernard Tapie, l'amoureux du foot, est mort

C'est la famille de l'ancien président de l'Olympique de Marseille elle-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle à travers un communiqué. "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer", indiquait la note publiée le dimanche 3 octobre 2021. Selon la famille Tapie, l'ex-dirigeant de l'OM "est part paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet". Par ailleurs, Bernard Tapie a souhaité être "inhumé à Marseille, sa ville de coeur".

L'ancien ministre français de la Ville avait été frappé par un cancer de l'estomac depuis 2017. Après quatre ans de combat acharné contre la maladie, cet amoureux du foot a perdu son dernier match. Bernard Tapie a reçu plusieurs hommages à l'annonce de sa disparition. Le Paris Saint-Germain a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de l'illustre disparu, ainsi qu'à l'Olympique de Marseille. Le club parisien, qui apporte tout son soutien et sa solidarité à la famille éplorée, assure que Bernard Tapie "laissera le souvenir d'un homme profondément passionné".

"L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches", ont déclaré les dirigeants de l'OM sur Twitter.

Bernard Tapie a poussé ses premiers cris le 26 janvier 1943 à Paris, la capitale française. Cet ancien député et homme d'affaires avait "mille vies". Animateur télé, entrepreneur, dirigeant d'équipes sportives, l'homme a porté toutes ces casquettes avec la même ardeur et la même fougue.